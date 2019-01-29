2019-01-29T14:22:06+03:00
В мире

«Войска - в Колумбию»: Журналисты разглядели запись в блокноте Болтона

Официальных комментариев из США пока не поступало
Аббас ДЖУМА@IBN_MOHAMMAD
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Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон на пресс-конференции в Боготе, Колумбия.Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон на пресс-конференции в Боготе, Колумбия.Фото: REUTERS
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События в Венесуэле набирают обороты. И на фоне предреволюционной обстановки США продолжают давить на администрацию избранного президента Николаса Мадуро. Так, в понедельник советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон и министр финансов Стивен Мнучин объявили о введении санкций против венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA - все ее активы в Соединенных Штатах замораживаются.

А во время пресс-конференции, посвященной этой теме, выяснилось, что американцы и вовсе могут ввести войска в соседнюю Колумбию. Об этом было написано в блокноте Болтона, который он, то ли нечаянно, то ли нарочно, держал записями наружу. То есть объективы репортеров без труда смогли «поймать» строчку, написанную от руки на первом листе: «5000 войск – в Колумбию».

Журналисты тут же вспомнили, что в 2017 году Дональд Трамп намекал на возможность военного вмешательства США в Венесуэле. И в его администрации недавно подтвердили, что «рассматриваются все варианты действий». При этом телеканал NBC со ссылкой на трех высокопоставленных сотрудников Пентагона сообщил, что американское военное командование не намерено отправлять военных в Колумбию или Венесуэлу.

Объективы смогли «поймать» строчку, написанную от руки на первом листе: «5000 войск – в Колумбию». Фото: REUTERS

Объективы смогли «поймать» строчку, написанную от руки на первом листе: «5000 войск – в Колумбию».Фото: REUTERS

НИКОГДА ТАКОГО НЕ БЫЛО, И ВОТ ОПЯТЬ

Возможное военное вмешательство США в дела Венесуэлы прокомментировала на своей странице в Facebook официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Официальных комментариев, как всегда, никто не дождался, хотя надежду не теряем. Напомню, что «возвращение демократии» в Венесуэлу, а, называя вещи своими именами, дестабилизация ситуации в этой стране осуществляется именно с территории Колумбии.

А как же невмешательство во внутренние дела от выборов до кибербезопасности, которыми так озабочен коллективный Запад последние годы, спросите вы. Ну, как-то так», - резюмировала дипломат.

РЕАКЦИЯ КОЛУМБИИ

«Что касается упоминания Колумбии в блокноте, который был в руках у господина Джона Болтона, то значение и причины такого упоминания нам неизвестны», - говорится в сообщении колумбийского МИДа. При этом там добавили, что «Богота будет продолжать развивать отношения с Вашингтонам по всем темам, представляющим взаимный интерес».

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ ГОТОВЫ НА ВСЕ

- США намеренно играют на обострение. Болтон - очень опытный политик, и никогда бы не допустил такой оплошности, - уверен политолог-американист Геворг Мирзаян. - То есть Вашингтон показывает, что там готовы пойти до конца. Но и сам Мадуро не против, чтобы американцы шли до конца. Ему нужно американское вторжение, чтобы те, кто сейчас восстал против него, объединились вокруг общего врага.

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