Захарова прокомментировала запись Болтона о «пяти тысячах солдатах в Колумбии»

СЕГОДНЯ 10:03 2019-01-29T10:03:16+03:00

Официальный представитель МИД РФ уверена, что Вашингтон даже не пытается скрыть свое вмешательство в дела Венесуэлы

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Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон дал пресс-конференцию, посвященную острой социальной и политической ситуации, сложившейся в Венесуэле. Во время общения самые внимательные журналисты рассмотрели в блокноте чиновника запись, сделанную от руки «5 тысяч солдат в Колумбию». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала этот казус Болтона. По ее словам, именно с территории Колумбии, которая граничит с Венесуэлой на западе, пытаются дестабилизировать ситуацию в этом государстве.

«На возможность военного вмешательства США в Венесуэлу с разной степенью беззастенчивости намекали многие в Вашингтоне: от президента до представителей его администрации», - отметила Захарова в Facebook.

Дипломат отметила, что американские власти до этого уверяли, что не отправляют своих военнослужащих ни в Колумбию, ни в Венесуэлу. Об этом сообщал телеканал «NBC» со ссылкой на трех высокопоставленных сотрудников Пентагона. Однако официальных комментариев по поводу дислокации своих солдат, техники и снаряжения в южноамериканских странах, представители военного ведомства не дали.

«Напомню, что «возвращение демократии» в Венесуэлу, а, называя вещи своими именами, дестабилизация ситуации в этой стране осуществляется именно с территории Колумбии», - подчеркнула представитель российского МИД.

При этом Мария Захарова в очередной раз поиронизировала над двойными стандартами в политике США, которые не раз заявляли о недопустимости вмешательства во внутренние дела других государств от выборов до кибербезопасности.

Ранее сайт kp.ru писал, что представителя МИД насмешила опечатка Болтона про Венесуэлу в Твитере. Он ошибся в фамилии главы оппозиции, написав Guiado, что в переводе с испанского означает «управляемый».