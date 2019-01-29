Глава колумбийского МИД: Нам ничего неизвестно о причинах упоминания Колумбии в блокноте Болтона
Министр иностранных дел Колумбии Карлос Ольмес Трухильо заявил, что в его стране ничего неизвестно о причинах, по которым в блокноте помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона появилась запись о «5 тысяч солдат».
«Что касается упоминания Колумбии в блокноте, который держал господин Болтон, то значение и причины такого упоминания нам неизвестны», — прокомментировал ситуацию глава колумбийского МИД.
При этом Трухильо подчеркнул, что Колумбия разделяет позицию США в отношении Венесуэлы и намерена развивать отношения с Вашингтоном по всем проблемам, представляющим взаимный интерес.
Напомним, что Болтон дал пресс-конференцию, посвященную острой социальной и политической ситуации, сложившейся в Венесуэле. Во время общения самые внимательные журналисты рассмотрели в блокноте чиновника запись, сделанную от руки «5 тысяч солдат в Колумбию».
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала этот "казус Болтона". Она заявила, что именно с территории соседний Венесуэле Колумбии пытаются дестабилизировать ситуацию в этом государстве.