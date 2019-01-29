2019-01-29T13:38:30+03:00
В мире

Глава колумбийского МИД: Нам ничего неизвестно о причинах упоминания Колумбии в блокноте Болтона

Ранее на пресс-конференцию, посвященную ситуации в Венесуэле, журналисты рассмотрели в записях помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона сделанную от руки заметку о «5 тысяч солдат в Колумбию»
Елена Гильманова
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Глава внешнеполитического ведомства Колумбии Карлос Трухильо.Глава внешнеполитического ведомства Колумбии Карлос Трухильо.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Министр иностранных дел Колумбии Карлос Ольмес Трухильо заявил, что в его стране ничего неизвестно о причинах, по которым в блокноте помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона появилась запись о «5 тысяч солдат».

«Что касается упоминания Колумбии в блокноте, который держал господин Болтон, то значение и причины такого упоминания нам неизвестны», — прокомментировал ситуацию глава колумбийского МИД.

При этом Трухильо подчеркнул, что Колумбия разделяет позицию США в отношении Венесуэлы и намерена развивать отношения с Вашингтоном по всем проблемам, представляющим взаимный интерес.

Напомним, что Болтон дал пресс-конференцию, посвященную острой социальной и политической ситуации, сложившейся в Венесуэле. Во время общения самые внимательные журналисты рассмотрели в блокноте чиновника запись, сделанную от руки «5 тысяч солдат в Колумбию».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала этот "казус Болтона". Она заявила, что именно с территории соседний Венесуэле Колумбии пытаются дестабилизировать ситуацию в этом государстве.

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