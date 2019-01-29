Ярослав Бойко, романы с которым приписывали многим актрисам, стал гостем передачи "Судьба человека". В студии актер откровенно ответил на вопросы Бориса Корчевникова.

Артист счастливо женат уже 20 лет. Пара воспитывает сына Максима и дочь Эмилию. По словам актера, за долгие годы совместной жизни в семье бывало всякое. Но супруга всегда с пониманием относилась к специфике профессии мужа, поддерживала его.

boyko1970 Ярослав Бойко знает Марию Порошину 27 лет

После выхода сериала "Всегда говори «всегда»" многие уверены, что и в жизни исполнители главных ролей Ярослав Бойко и Мария Порошина встречаются. Однако внезапно совершенно другая актриса заявила о том, что у нее ребенок от женатого Бойко. Евгения Добровольская призналась в скоротечном романе с известным актером во время съемок в фильме "Подозрение". Результатом любовной связи Добровольской и Бойко стал сын Ян.

boyko1970 С сыном

Новость произвела эффект разорвавшейся бомбы. Пикантность ситуации заключалась в том, что Ярослав Бойко к тому времени уже был женат на литовской танцовщице Рамуне Ходоркайте. У пары подрастал сын Максим, родившийся в 1999 году.

Актер Ярослав Бойко впервые рассказал о любовнице.

Узнав о любовнице, супруга Бойко, по словам актрера, восприняла такое откровение спокойно, а он не стал обсуждать с женой случившееся, как будто ничего и не было. "Телец и лев - это всегда сложно. Но жена никогда не показывала, что ревнует. Я часто уезжаю, бывает и надолго. Это очень помогает преодолевать семейные кризисы", - признался 48-летний артист.

Кроме того, Ярослав Бойко расставил все точки над i, комментируя свои отношения с Марией Порошиной: "Ничего не было. Но до сих пор уверены люди в романе. Зато продюсеры рады. Мы сейчас в спектакле играем. И зал всегда полный".

boyko1970 Актер всегда пользовался большой популярностью у женщин

Ярослав Бойко сыграл больше 100 ролей в фильмах и сериалах. Его герои многим запали в душу. Это и майор Бойцов в сериале "Каменская", и врач Олег Громов из "Неотложки", и граф Вронский из "Анны Карениной". Кроме того, артист вот уже 20 лет работает в "Табакерке".