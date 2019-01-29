Порошенко пошел на второй круг. Добежит ли?

Занимающий пост президента Украины Петр Алексеевич Порошенко все-таки решил попытаться переизбраться в президенты Украины на выборах, первый тур которых состоится 31 марта. Это состоялось на «Форуме демократических сил», который состоялся 29 января в Международном выставочном центре в Киеве.

На данный момент положение Порошенко, как писал классик русской литературы» «хуже губернаторского». Скрытая коррупция и откровенное воровство, из-за которого, как утверждают, массы пришли зимой 2013-2014 на Майдан Незалежности против Януковича, расцвели так, что беглому Виктору Федоровичу не снилось и даже не мечталось. Уровень жизни упал, промышленность и инфраструктура разрушается год от года все сильнее, а на этом фоне собственник корпорации «Рошен» и еще десятков компаний и предприятий, как на Украине, так и за ее пределами, Петр Порошенко лишь увеличивает свое благосостояние. И это не считая войны на Донбассе, ушедшего Крыма и т.д. Так что Петр Алексеевич вполне может, уподобившись товарищу Саахову из знаменитой советской комедии, воскликнуть: «Либо я веду ее (Украину - прим. авт.) в ЗАГС, либо она ведет меня к прокурору».

И в этом случае она - это даже не какая-то абстрактная Украина, а любой иной победивший кандидат в президенты, вне зависимости от того, какой лагерь победитель будет представлять, и кто им станет. Порошенко даже не дадут убежать из Украины, потому что любой силовик четко представляет себе, что голова (фигурально выражаясь) экс-президента станет залогом лояльности и успешной карьеры (или продолжения ее) при новом главе государства. Слишком много вопросов к Порошенко накопилось за последние практически пять лет.

Именно по причине катастрофического роста своей «токсичности» (у Порошенко самый высокий антирейтинг на Украине, за него ни при каких условиях не стали бы голосовать более 50% по результатам опросов), а также по той причине, что его собственная партия «Блок Петра Порошенко - Солидарность» также растеряла весь рейтинг у избирателей, нынешний глава Украины идет на выборы как самовыдвиженец (говоря на мове - самовысуванец). Выдвижение от партии в таких условиях и для Порошенко - гири на ногах, и для партии - неподъемная тяжесть.

Поэтому в своей предвыборной программе Порошенко будет делать акцент не на проведенных реформах (которые привели к обнищанию населения), не на политической программе, которой, в принципе нет, кроме курса на НАТО и Евросоюз, теряющих своих сторонников в стране (большая часть населения Украины, около 80% участников разных опросов, считает, что страна движется в неправильном направлении), а на своих собственных достижениях. Их всего-то два, но они знаковые. «Безвиз», благодаря которому украинские гастарбайтеры могут легально ездить в страны ЕС для нелегального (или частично легального) последующего там трудоустройства. И выписанный Константинопольским патриархом томос, привезенный из Стамбула, согласно которому в Незалежной появилась новая раскольничья, до сих пор так и не зарегистрированная в Киеве Святейшая Церковь Украины (СЦУ). Есть еще третье достижение, правда, оно существует только в мире Порошенко - отражение «агрессии» России, бесчисленных вводов российских войск, осуществляемых с такой частотой, по мнению украинских националистов, которой позавидует любой муж в плане исполнения супружеских обязанностей.

Впрочем, не стоит недооценивать фигуру кондитера, с которым, как ясно и четко дала понять Москва, она не будет договариваться ни о чем и никогда (Россия готова говорить с кем угодно, но только не с Порошенко - этот сигнал из Кремля был предельно конкретен). Порошенко, над которым многие подсмеивались и издевались, проявил себя незаурядным тактиком и переиграл многих, кто изначально был мощнее его. Например, олигархов, возомнивших, что Петр Алексеевич станет послушной игрушкой в их руках. Где теперь Фирташ? Где всесильный некогда Коломойский? Где другие знаковые фигуры, которые, как казалось в 2014-м или в 2015-м могли свалить его «движением плеча». Петр Алексеевич поддавался американцам, меняя того же Генпрокурора, но и не забывал о поддержке себя своими людьми. А как лихо он заменил пытавшегося быть самостоятельным Арсения «кулявлоб» Яценюка (и где теперь Арсений вместе со своим «Народным фронтом» - ?) на абсолютно лояльного Гройсмана, уже заявившего о поддержке Порошенко в качестве кандидата в президенты.

К тому же, помимо гигантского административного ресурса и финансовых рычагов главы государства, у Порошенко есть еще и достаточно большой опыт внешнеполитической деятельности (как бы ни смеяться над разного рода казусами, приключающимися с ним). И самая главное - та последовательность, которая является самой симпатичной для Вашингтона чертой его личности - не просто дежурное русофобство, которое можно наблюдать у многих западных политиков, а запредельная антироссийская устремленность во всем, от большого, стратегического, до самого малого. Можно сказать, что его русофобство - не есть черта природная, он не убежденный бандеровец до корней волос, но в ходе своей политической жизни он уже перешагнул ту черту, из-за которой возвращение уже невозможно. И он просто обречен продолжать ту же линию до самого конца, не в силах (да и не испытывая такого желания) изменить свою позицию. Как говорил Д`Артаньян, отвечая кардиналу, «меня дурно приняли бы здесь и на меня дурно посмотрели бы там».

Впрочем, как всем давно понятно, Порошенко - это совсем уж не Д`Артаньян. А пока просто самовысуванец, занимающий по опросам социологов место от третьего до пятого. И сейчас ему придется решать главную на данный момент задачу - выход во второй тур. Для чего потребуется стать хотя бы вторым.

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