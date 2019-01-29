Самый древний камень Земли нашли на... Луне

В 1971 году космический корабль «Аполлон-14» доставил на Землю 23 килограмма лунного грунта. Среди этих образцов была глыба, которую прозвали «Большая Берта». В этом обломке породы внимание ученых привлекло небольшое вкрапление весом примерно 2 грамма. Оно состояло из кварца, полевого шпата и циркония. На Луне эти химические элементы встречаются редко, зато очень широко распространены на Земле.

Команда ученых во главе с геологом Джереми Веллучи из Шведского музея Естественной истории провела детальный анализ образцов лунной горной породы. Благодаря цирконию (он содержит уран, а период его полураспада дает точную датировку) удалось установить возраст формирования этого вкрапления: 4-4,1 миллиарда лет назад. Но самое интересное ученые обнаружили, что эти минералы могли образоваться под давлением, которое бывает только на глубине примерно 20 километров. Причем уровень кислорода там должен быть намного выше, чем те показатели, которые наблюдались в лунной мантии 4 миллиарда лет назад. Иными словами все данные доказывали земное происхождении камня.

Но как он мог попасть на Луну?

Ученые считают, что это произошло благодаря падению на Землю крупного астероида или кометы. Случилось это 4 миллиарда лет назад, когда Земля была еще совсем молодой планетой (ей «стукнуло» всего 540 миллионов лет), от сильного удара в космос разлетелись куски горных пород. Известно, что Луна тогда располагалась в три раза ближе к Земле, чем сейчас. Поэтому осколки взрыва легко могли угодить в эту «мишень». Они способны совершать куда более далекие путешествия. Например, на Земле найдены в общей сложности 34 метеорита марсианского происхождения, в свое время эти каменные глыбы были выбиты с поверхности Красной планеты упавшим астероидом или выброшены мощным извержением вулкана.

Кусок горной породы, который экипаж американского «Аполлона-14» привез среди лунного грунта, оказался земного происхождения

Когда кусок породы с Земли упал на Луну он, по мнению геологов, вскоре утонул в жидкой лаве, поскольку наша спутница тоже находилась в расплавленном состоянии. А на поверхности «Большая Берта» и осколок земных минералов оказались 26 миллионов лет назад, когда в Луну врезался большой метеорит и образовал кратер Конус. Ну, а в 1971 году на краю этого кратера астронавты Алан Шепард и Эдгар Митчелл собрали образцы лунного грунта. Причем, они должны были подняться на самую вершину кратера. Но в скафандре Шепарда обнаружилась небольшая утечка кислорода поэтому астронавты не дошли до точки назначения и стали собирать грунт лежащий под ногами. Так на Землю был доставлен самый древний образец состава ее литосферы. Дело в том, что его земные ровесники недоступны для изучения. 4 миллиарда лет назад, после того, как камень из «Большой Берты» отправился в свое космическое путешествие на Луну, на Земле наблюдалась мощная тектоническая активность и вся твердая оболочка Земли погрузилась в расплавленный океан магмы.

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Из свежего марсианского кратера брызнуло что-то черное

Снимки марсианской поверхности, которые присылает камера высоко разрешения (High Resolution Imaging Science Experiment - HiRISE), установленная на борту орбитального зонда Mars Reconnaissance Orbiter, свидетельствуют: где-то в период с июля по сентябрь 2018 года в ледяной покров Марса ударил метеорит. И оставил весьма крупный кратер, заметный с орбиты. Его и запечатлела камера — в районе Южного полюса - там, где еще в июне никакого кратера не было (подробности).