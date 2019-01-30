48-летняя Наоми Кэмпбелл закрутила роман с 25-летним певцом

У Наоми Кэмпбелл – новая любовь: 48-летняя супермодель закрутила роман с 25-летним британским певцом и композитором Лиамом Пейном. Лиам - один из участников группы One Direction, и он моложе звезды подиума на целых 23 года. Однако это, похоже, не смущает ни музыканта, ни его знаменитую пассию.

Как сообщает Daily Mail, папарацци сфотографировали влюбленных во время свидания в одном из лондонских клубов. Наоми и Лиам пришли вместе на концерт нигерийского певца Давидо. На публике пара пыталась сделать вид, что между ними ничего нет. Однако недвусмысленные знаки внимания, которые Пейн оказывал своей спутнице, трудно было не заметить.

Лиам Пейн - один из участников группы One Direction.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Влюбленные уже обмениваются трогательными комментариями в Инстаграме, посылая друг другу сердечки и эмодзи. Под одним из постов Наоми парень назвал ее «совершенством», чем окончательно укрепил фанатов в мысли о том, что между ним и Кэмпбелл что-то есть. К слову, Лиаму не привыкать к романам с дамами постарше. Его бывшей жене Шерил сейчас 37 лет. Супруги были вместе больше двух лет. Сейчас они поддерживают дружеские отношения ради маленького сына.

Молодого человека легко понять: в 48 лет «черная пантера» еще чудо как хороша. Что она и доказала, пройдя недавно по подиуму с практически обнаженной грудью. В Париже на Неделе высокой моды во время показа модного дома Valentino Наоми достался самый смелый наряд. Манекенщица продефилировала по подиуму в абсолютно прозрачном платье, обнажившем ее грудь. Самообладанию модели можно только позавидовать: на ее лице не дрогнул ни один мускул, когда она вышагивала по «языку» с практически оголенным бюстом.

Модель прошла по подиуму в абсолютно прозрачном платье.Фото: REUTERS

О новом бойфренде Наоми Кэмпбелл стало известно впервые за долгое время. После романа с российским миллиардером Владиславом Дорониным у модели больше не было настолько продолжительных отношений, чтобы можно было представить своего избранника публике. Поговаривают, что Кэмпбелл так и не вышла замуж из-за скверного характера, который не может вытерпеть ни один мужчина. В это легко верится, памятуя про ее скандалы в аэропорту Лондона и про горничную, в голову которой как-то полетел телефон звезды. Не зря модель прозвали «пантерой». Впрочем, ради молодого ухажера она, видимо, на время спрятала свои коготки.