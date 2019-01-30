Анна Семенович рассказала о тяжёлом расставании с женихом

Время от времени Анна Семенович признается, что вновь влюблена и рядом с ней тот самый мужчина, о котором она всегда мечтала. Иногда в таких признаниях проскакивает и новость о скорой свадьбе звезды, однако, под венец певица еще ни разу не пошла. Однако, поклонники экс-солистки группы «Блестящие» упорствуют и постоянно задают вопрос: ну когда же Аня замуж? Все-таки уже 38 лет. Видимо, на волне этой непонятной ситуации пышногрудая певица опубликовала пост, где призналась, как переживала болезненное расставание с женихом.

«У многих была такая история: я очень болезненно рассталась с мужчиной, за которого собиралась замуж. Тогда мне казалось, что мир несправедлив, и буквально загнала себя в негатив. И в моей жизни началась малоприятная полоса. Всё стало буквально разрушаться во всех сферах моего существования — и в работе, и в здоровье и в личном я буквально начала сыпаться и никак не могла себя собрать в кучу», — вспоминает певица тот тяжелый период своей жизни.

Звезда говорит, что тогда ее спасло то, что она обратилась к психологии и стала много понимать про себя.

«Я начала поиск себя, перечитала огромное количество книг, начала изучать психологию и, наконец, начала принимать и любить себя. И поняла: в каждой сложной ситуации заложен урок! Мы должны осознать, что нет понятия неудача — только возможность научиться чему-то! Я безумно благодарна, тому, такому нужному, периоду моей жизни: он позволил мне научиться по-другому смотреть на события в моей судьбе» — говорит Семенович.

Анна поняла: не стоит торопить события или жалеть о них. Всё происходит вовремя:

«Я часто задаю себе вопрос: смогла бы так измениться, повзрослеть, а главное найти свой внутренний стержень без той истории? Конечно — нет. Чуть позже я узнала, что расставание было вовремя, здоровье наладилось, и на работе появилось много новых и очень интересных проектов . Только я стала другой: более спокойной, уверенной в себе и целостно. Не стоит обвинять себя в неудачах, просто задай себе вопрос. Для чего мне дана эта ситуация? И помни: всё в твоей жизни происходит вовремя и только к лучшему. Поэтому я и не спешу с важными решениями».

Напомним, две недели назад Семенович отдохнула на горнолыжном курорте во Франции в обществе мужчины, которого назвала Большим человеком, рядом с которым она чувствует себя спокойно. При этом лица своего избранника звезда решила не открывать. Быть может еще не пришло время?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Анна Семенович о перенесенной операции на груди: Я просто в шоке!

По появившимся в соцсетях сообщениям, Семенович попала в больницу, где ей провели операцию на груди - по удалению доброкачественной опухоли. Не обошлось и без предположений о том, что виной всему имплантаты. Правда ли это? Все ли в порядке с артисткой? (подробности)