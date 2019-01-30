Анастасия Волочкова: Моего отца пыталась похитить молодая любовница

«КП» уже рассказывала о подростковой драме Анастасии Волочковой. Когда Насте было 14 лет, ее отец, Юрий Волочков, чемпион СССР по настольному теннису, ушел из семьи к молодой любовнице. Но балерина простила предательство. Едва ее карьера пошла в гору, артистка купила Юрию Федоровичу квартиру в Санкт-Петербурге - здесь мужчина и жил со своей молодой женой и ее дочкой.

Десять лет назад у Юрия Волочкова случился инсульт, он приковал отца Анастасии к инвалидному креслу. А недавно выяснилась неприятная правда.

- Деньги, которые я отсылала отцу, и его пенсию Лена (Елена Веселова - бывшая гражданская жена Юрия Волочкова. - Ред.) тратила в большей мере на себя. Папа жил в гадюшнике: кругом грязь, запах кошачьей и собачьей мочи, - рассказывала «КП» артистка. - Но самое страшное, что Лена, как оказалось, била моего отца. Например, на глазах у коменданта дома ударила по голове, когда он случайно опрокинул сумку, в которой лежали яйца.

Когда Анастасия об этом узнала, она отправила отца в санаторий, где его в буквальном смысле поставили на ноги. Мужчина, до этого прикованный к инвалидной коляске, сумел сам сделать несколько шагов. За это время Волочкова организовала и оплатила в отцовской квартире хороший ремонт, наняла сиделку.

Казалось, жизнь Юрия Волочкова наладилась. Однако после новогодних праздников случилось новое ЧП.

Часть заявления Анастасии в полицию

«Украден для общения с Еленой»

- Под видом друга отца в квартиру пришел некий Сергей, как позже оказалось, это новый сожитель Елены Веселовой, - рассказывает артистка. - Сиделке мужчина представился папиным другом и предложил пойти с ним погулять. Когда отец был одет, сиделка пошла в гардеробную, чтобы тоже одеться и выйти вместе. Но когда вышла, увидела, что входная дверь открыта, а отца нигде нет. Исчез и Сергей.

Сиделка выскочила на улицу, искала по следам инвалидной коляски... В слезах вернулась домой, стала обзванивать наших общих друзей и знакомых. Безуспешно. И только через два с половиной часа Сергей привез отца домой. Как оказалось, Юрий Волочков был украден Сергеем для общения с Еленой.

Позже в этот день Юрию Федоровичу стало хуже. Вызванный участковый врач поставил подозрение на микроинсульт и пневмонию. Кроме того, Юрий Федорович находился в неадекватном перевозбужденном состоянии, перестал реагировать и на меня, и на знакомых, тяжело дышал и плакал. Он перестал двигаться и произносить даже тот минимальный речевой запас, которым обладал. Был очень угнетен. Не знаю, что можно было говорить или какие препараты дать больному человеку, чтобы довести до такого плачевного состояния!

Юрию Волочкову 71 год. После возвращения в отремонтированную квартиру мужчина чувствовал себя относительно хорошо. Фото: instagram.com/volochkova_art

«Попытка вымогательства денег или шантажа»

Артистка обратилась к питерским полицейским с просьбой взять под контроль судьбу Юрия Волочкова.

«Могу предположить, что кража моего отца была связана с попыткой вымогательства денег за него или шантажа, - написала в заявлении балерина. - Просто в этот раз, видимо, Веселова и ее сожитель, ранее судимый, побоялись и вернули моего отца. Новая сиделка Оксана теперь боится выходить на улицу и гулять с моим папой, боясь нападок со стороны Веселовой. Видеонаблюдение подъезда зафиксировало факт похищения моего отца».

Артистка попросила принять меры, чтобы оградить своего отца от его бывшей гражданской жены. «Задача Веселовой, - пишет Анастасия, - вовсе не забота о моем отце, а попытка завладеть квартирой».

В полиции заявление приняли и обещали разобраться.

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Михаил Борисовский знаком с Настей более 10 лет

- Угадайте, какой шуточный подарок мне вручили друзья в день моего рождения! Полосатые носки! - смеется Анастасия Волочкова. - Я же не показывала все эти месяцы лицо своего любимого, выкладывала в Инстаграм только его полосатые носки. Лишь намекала, что моего мужчину зовут на букву «М». Теперь я могу рассказать, что это Михаил. Мы знакомы более 10 лет. И он - настоящий мужчина.

По словам Анастасии Волочковой, ее нынешний возлюбленный - звукорежиссер театра Надежды Бабкиной, певец Михаил Борисовский.

Михаил одновременно певец и звукорежиссер. Фото: instagram.com/borisovskii

Это признание Анастасия Волочкова сделала на своем дне рождения, который отгуляла вместе с Николаем Басковым, Никитой Джигурдой в грузинском ресторане «Мегрелия». Присутствовал там и Михаил.

Как поведала артистка, Борисовский помогает ей в работе. Когда недавно заболел ее директор Сергей Герасименко, Михаил поехал вместо него в гастрольный тур и выстроил звук на ее благотворительных концертах.

volochkova_art Песня о любви в исполнении Анастасии Волочковой и Михаила Борисовского

- Все началось еще три года назад (тогда пресса действительно обсуждала роман балерины с Михаилом. - Ред.). Но мы с Мишей и сами не верили, что наши отношения перерастут во что-то большее, - рассказывает артистка. - Мне комфортно с этим человеком. Когда я прилетела с Мальдив, меня встретил букет белых роз, шампанское со льдом в машине. А на Новый год любимый подарил мне кольцо с рубином и бриллиантами. Думаю, я это счастье заслужила и имею право жить так, как мне нравится.

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