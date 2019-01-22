2019-01-22T16:37:10+03:00
Звезды

День рождения Волочковой: Николай Басков подарил деньги, а Никас Сафронов - водку и веник

Балерина отметила личный праздник в кругу друзей
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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Никита Джигурда признался Волочковой, что его семья (Марина Анисина с детьми) живет во Франции.Никита Джигурда признался Волочковой, что его семья (Марина Анисина с детьми) живет во Франции.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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-Настя, ты Сальвадор Дали в мире балета,-вручая балерине бутылку именной водки «Никас» и банный веник, хвалил Анастасию Волочкову художник Никас Сафронов.

Никас Сафронов подарил балерине свою фирменную водку и банный веник. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Никас Сафронов подарил балерине свою фирменную водку и банный веник.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

День рождения балерина отметила в грузинском ресторане «Мегрелия».

Одним из первых поздравить артистку приехал Николай Басков.

-Я всегда дарю друзьям деньги. А то выберешь подарок, а он не понравится. Пусть Настя себе купит то, что ей захочется,- рассказал журналистам Николай Басков.

Николай Басков вспоминал, как несколько лет назад загорал с полуобнажённой балериной на Мальдивах. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Николай Басков вспоминал, как несколько лет назад загорал с полуобнажённой балериной на Мальдивах.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Приехал поздравить приятельницу и Никита Джигурда, похваставшись, мол, все суды с сестрой его покойной кумы миллионерши Людмилы Браташ позади. Теперь Джигурда счастлив и богат - миллионы бизнесвумен отошли его семье, поскольку он доказал правосудию подлинность завещания усопшей.

Поздравить Волочкову приехали и другие светские персоны: дизайнер Яна Шевченко, радиоведущая Алла Давлатова, телеведущая Алена Кравец.

Полупрозрачное платье балерины произвело фурор на празднике. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Полупрозрачное платье балерины произвело фурор на празднике.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ну и, конечно же, близкий друг Волочковой, ее любимый доктор - главный спортивный врач России Зураб Орджоникидзе, который восстанавливал наших олимпийских чемпионов и помогает преодолевать травмы балерине.

- Мы знакомы 15 лет. Зураб был почётным гостем на моей свадьбе с отцом моей дочери Игорем Вдовиным. Бывали моменты, когда у меня вечером выступление, а я встать не могу из-за воспалившейся косточки на большом пальце ноги. Приезжаю к Зурабу, он возьмёт гитару, споёт что-то из Высоцкого и я не заметив лечения, через час уже на ногах,-рассказала о любимом враче Волочкова.

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