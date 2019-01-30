2019-01-30T14:50:23+03:00
Звезды

Бывшего мужа Бузовой разгромили в суде за алименты: Тарасов хотел платить в 4 раза меньше

Футболист пытался сократить выплаты в 4 раза, оправдываясь тем, что «Локомотив» не хочет продлять с ним контракт
Юлия ХОЖАТЕЛЕВА
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Футболист "Локомотива" Дмитрий Тарасов. Фото Валерий Матыцин/ТАССФутболист "Локомотива" Дмитрий Тарасов. Фото Валерий Матыцин/ТАСС
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Накануне, 29 января известный футболист проиграл судебную тяжбу с первой женой. Дмитрий Тарасов пытался снизить размер алиментов на старшую дочь Ангелину, которую ему родила переводчик Оксана Тарасова.

taras2686taras2686
Всякий раз напоминаю дочери: если говорят "какая ты красивая", не обольщайся!
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Конфликт начался с того, что женщина попросила 31-летнего спортсмена увеличить выплаты — он платил примерно 200 тысяч рублей в месяц, что противоречило судебному решению, которое предписывало эту сумму каждый год индексировать. На сегодня Тарасов обязан платить по 480 тысяч рублей в месяц. Оксана Тарасова попросту не знала, что имеет на это право по закону. Спортсмена эта просьба взбесила, он решил проучить мать своего ребенка и подал на нее в суд, где потребовал уменьшить алименты вдвое, мол, у него родился второй ребенок от очередной жены и расходов у него прибавилось.

tarasov23tarasov23
Спасибо тебе @kostenko.94 за дочку
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И это при том, что Тарасов — известный миллионер. Полузащитник «Локомотива» зарабатывает в месяц больше десятка миллионов рублей.

taras2686taras2686
Обычно я другим советую и сама придерживаюсь рекомендации: не суйте свои пальцы куда попало, особенно в обручальные кольца . Но!
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Тогда 32-летней Тарасовой пришлось нанять адвоката. Известный звездный защитник Сергей Жорин заявлял «КП», что помимо законных требований его клиентки проиндексировать алименты, за эти годы, когда сумма была заморожена, набежал приличный долг в 7,5 миллиона рублей. А также 8 миллионов рублей неустойки. В общей сложности Тарасов теперь должен бывшей жене 15,5 миллионов рублей. Вряд ли бы женщина стала «выбивать» из бывшего мужа долг, если бы он сам не подал на нее в суд. Так как сам футболист платить долг не согласился, к работе приступили судебные приставы. Пришлось арестовать два его Мерседеса (Гелендваген и Кабриолет).

Суды по требованию Тарасова сократить алименты до 100 тысяч рублей длились три месяца. Футболист также пытался убедить суд в том, что он имеет право больше общаться с ребенком. В итоге Черемушкинский суд Москвы встал на сторону ответчика. «Комсомолка» поговорила с адвокатом Сергеем Жориным, который помог Оксане Тарасовой выиграть процесс.

taras2686taras2686
Большое спасибо тем, кто меня поддерживал !!!
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- Когда они разводились с Оксаной в 2012 году, она просила в соответствии с законом четверть его заработка. В итоге суд на это не согласился, но взыскал 198 тысяч рублей алиментов, которые должны были индексироваться. Все эти годы через клуб «Локомотив» Тарасов платил, не индексируя, - напоминает Сергей Жорин. - Личное обращение Оксаны насчет индексации его крайне взбесило он стал на нее кричать и сказал, что ты вообще ничего не получишь. В итоге Тарасов подал в суд на уменьшение алиментов вдвое из-за того, что у него якобы уменьшились доходы. При этом его юристы официально представили в суд информацию о заработках Тарасова — за 2018 год он заработал 155 миллионов рублей. Ведь чтобы уменьшить размер алиментов, нужно доказать, что доход уменьшился. Ему нужно было представить, что, условно, он зарабатывал в 2012 году миллиард, а сейчас бедствует, зарабатывая 155 миллионов рублей в год.

- Как могли доходы уменьшиться, если он продолжает играть за «Локомотив»?

- Его юристы сказали, что, мол, он стал зарабатывать меньше, «Локомотив» не хочет продлевать с ним контракт, у него всего 155 миллионов, поэтому ребенку хватит 50 тысяч рублей (футболист просил суд переводить половину выплат на счет дочери, которым она может воспользоваться после совершеннолетия, - ред.).

- Какое решение было в итоге?

- Здесь большое спасибо суду, он действовал строго в соответствии с законом. В требовании уменьшить размер алиментов отказано. То есть он должен будет выплачивать индексированные 480 тысяч рублей в месяц. А также ему отказали в том, чтобы чаще видеть ребенка и забирать его на ночь. По этому поводу у нас есть такая статистика: в 2012 году сразу после развода он ни разу не виделся с дочерью, в 2013 году он виделся 3 раза в год, в 2014 году 5 раз виделся с дочерью. А тут подал иск чтобы видеться 2 раза в неделю, забирать на выходные и вместе проводить отпуск. Я думаю, не потому, что он за 8 лет соскучился по дочери, а чтобы наказать маму.

- Долг в 15 миллионов так и не выплачен?

- Нет. Как только он оплатит основную сумму долга в 7,5 миллиона рублей, начисление неустойки остановится. Сейчас это около 8 миллионов рублей. Пристав долго просчитывала долги. Мы направили жалобу на бездействие приставов, так как уже можно реализовывать арестованные автомобили, чтобы возместить долг. Но постановление пристава о том, что есть долг, существует. Тарасову сейчас выгодно заплатить, чтобы остановить начисление неустойки.

Напомним, Дмитрий Тарасов трижды женат. С Оксаной Тарасовой он развелся в 2012 году, когда их дочери Ангелине было три года. Футболист познакомился с Ольгой Бузовой, на которой женился летом в 2012-го, спустя несколько месяцев после развода. Через 4 года ведущая «Дом-2» со скандалом развелась со спортсменом. В 2018 году третьей женой полузащитника «Локомотива» стала модель Анастасия Костенко, которая через 7 месяцев после свадьбы и венчания родила ему дочь Милану.

ИСТОЧНИК KP.RU

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