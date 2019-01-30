Оппозиция Венесуэлы хочет пересмотреть контракты с Россией

Жизнь без налички

Иностранец, впервые попавший в Венесуэлу, в течение какого-то времени пытается смириться с реальностью, которая кажется совсем не логичной. Сначала на него обрушиваются рекомендации безопасников, которые сводятся к тому, что отель лучше не покидать. Потому что на каждом углу тебя поджидают грабители на мотоциклах, готовые убивать за пять долларов (не говоря уже о профессиональной фотокамере или дорогом смартфоне).

Затем на тебя сваливается загадочное ценообразование, по которому счета за отели, рестораны или такси выставляются по какому-то, кажется, произвольному курсу. Каждый раз отличающемуся процентов на 50. В конце концов ты сталкиваешься с тем, что тебе нечем платить. Доллары в стране запрещены, поменять их можно только на черном рынке. Но за 100 долларов дают целую авоську боливаров (около 250 тысяч), с которой перемещаться по городу опасно (смотри рекомендации безопасников).

Да и наличных денег в стране практически нет. Местные жители пользуются карточками. При этом в день они имеют право потратить только 200 тысяч боливаров.

- Мне было нужно заплатить 600 тысяч за школу, - рассказывает собкор «КП» в Венесуэле Антон Фокин. - Процесс занял три дня. В течение которых я не мог тратить деньги ни на что другое.

Можно долго умиляться фактически бесплатному бензину (бак на 70 литров мы заправили за две копейки). Но все представления о социально ориентированном государстве разбиваются о ценники в супермаркете Каракаса. Картошка — от 300 рублей, помидоры — под 700, курица — 500... Такое позволить себе может не каждый. Поэтому основная поддержка Мадуро — это бедные и не очень благополучные районы, в которых таких супермаркетов нет. Зато есть почти бесплатное жилье, почти бесплатные продуктовые наборы и скоро будут и свои отряды ополченцев. Об их создании накануне заявил избранный президент.

На митинге сторонников Николаса Мадуро.Фото: REUTERS

Куда ушла валюта

- Как вообще Венесуэла дошла до такого состояния? - зашли мы накануне масштабного шествия в гости к видному венесуэльскому оппозиционеру Вильямсу Давиле, депутату Национальной ассамблеи от партии «Демократическое действие», члену парламентской комиссии по внешней политике.

Его небольшая, заставленная книгами квартирка находится в престижном районе, отгороженном от остального мира шлагбаумами, охраной и заборами. Здесь можно без страха гулять по улицам даже ночью.

Депутат Национальной ассамблеи от партии «Демократическое действие» Вильямс Давила.Фото: Александр КОЦ

- С момента прихода Уго Чавеса к власти правительство оперировало миллиардами долларов, но эти деньги были просто потеряны из-за плохого управления. Не было инвестиций ни в сельское хозяйство, ни в промышленность, был введен контроль обменного курса, что привело к оттоку валюты. Мы перестали производить продукты, а вместо этого стали закупать их за рубежом. Когда закончилась валюта, иссяк и поток еды, что способствовало дефициту и гиперинфляции, которая в этом году может составить 12 миллионов процентов. Чавес обещал повысить добычу нефти до 6 миллионов баррелей в сутки, а в итоге реальное производство «черного золота» упало с 3 миллионов до 1,1-1,2 миллиона. А чем меньше энергоресурсов мы экспортируем, тем меньше все тот же приток валюты.

- И поэтому вы решили вывести людей на улицы?

- Граждане протестовали против присвоения власти Мадуро, так как он был выбран в ходе фальсифицированного голосования. Народ вышел на улицы, чтобы Хуан Гуаидо принес присягу как легитимный временный президент, в соответствии с Конституцией.

У оппозиционеров теперь есть свой президент страны, легитимизированный американцами.Фото: REUTERS

- Но погодите, ведь Гуаидо сам себя объявил президентом....

- Акт присяги не был самопровозглашением, потому что в статье 233 Конституции указано, что в случае отсутствия президента его функции исполняет председатель Национальной ассамблеи.

- Который больше похож на ставленника США...

- То, что 15 миллионов человек вышли на улицы и заявили о признании Гуаидо, уже подчеркивает, что нам не требуется никакая внешняя сила, чтобы строить демократию в своей стране. Это и не государственный переворот, потому что мы не контролируем вооруженные силы. Именно Мадуро встречается с руководством армии и спецслужб, и именно Мадуро привлекает силовые структуры, чтобы противодействовать легальному президенту. Мы требуем всего лишь проведения честных, прозрачных, легальных и конкурентных выборов. То, что это не переворот подчеркивает тот факт, что Гуаидо выступает за выборы, за честную политическую конкуренцию.

- А если победите, Мадуро амнистируете?

- Мы выступаем за ненасильственные методы. Мы не против амнистии, если Мадуро и его окружение смогут поспособствовать установлению демократии в Венесуэле.

Николас Мадуро в своих выступлениях бесчисленное число раз ссылался на конституцию Венесуэлы.Фото: REUTERS

- Ну допустим, вы выиграли. Что будет с российским бизнесом в стране?

- Вообще я люблю Россию, у меня в шкафу книги по Второй мировой войне, по истории СССР. Сейчас надо, чтобы Россия проявила мудрость, чтобы понять проблемы Венесуэлы. Мы уважаем ваши достижения, но следует понять, что сейчас в Венесуэле нет демократии, и учитывать, что предыдущие договоренности были достигнуты с недемократическим правительством.

- Погодите-ка, то есть вы выступаете за пересмотр уже подписанных соглашений?

- Нет, мы говорим не об этом. Суть в том, что все соглашения должны быть одобрены Национальной ассамблеей, не важно, были ли во главе парламента чависты или оппозиция. Начиная с января 2016 года, большинство в законодательном органе перешло к оппозиции, но правительство это не признало. Считайте это моим предложением к президенту, министру иностранных дел или послу: составить список всех ваших инвестиций, долгов, предприятий сесть вместе с Гуаидо, с Национальной ассамблеей и прийти к какому-то законному и взаимовыгодному решению для наших стран. Я уверен, что если президенты Путин и Гуаидо сядут за стол переговоров и обсудят все аспекты сотрудничества, то придут к соглашению. Мы не заинтересованы выбрасывать русских из Венесуэлы.

Хуан Гуаидо у зала заседаний Национальной ассамблеи.Фото: REUTERS

Усеченная «цветная революция»

Светлый демократический протест всегда выглядел так. Будь то Бенгази, Каир или Киев. Прекраснодушные порывы, заверения во взаимной дружбе, приверженность к мирному курсу. Но, как показывает история, рано или поздно этот протест перехватывает более радикальная и организованная сила. И тогда страна летит под откос. Сеньор Давила может быть искренне верит в то, что он говорит. Хотя из уст демократа «незаконное» голосование 68 процентов за Мадуро и «законное» назначение Гуаидо звучат экзотично. Да и Спецпредставитель Венесуэлы при Организации американских государств Густаво Тарре Брисеньо уже говорит, что Каракас «изменит список своих лучших друзей», из которого могут вычеркнуть Россию и Китай. И грозит пересмотреть оружейные контракты.

Но если сейчас противостояние перерастет в силовое, от Давилы, Брисеньо, Гуаидо и прочих уже мало что будет зависеть. Оппозицию Венесуэлы и сейчас сложно заподозрить в самостоятельности. От попытки захватить власть отчетливо тянет знакомой режиссурой. Только в этот раз было решено отказаться от привычного формата «цветной революции». Может быть, потому что затратно. А может просто беспечный и откровенно ленивый венесуэльский народ тяжело раскачать на многодневную осаду правительственных зданий, стоянию на майдане и прочим проверенным методам. Этот этап просто перепрыгнули. И сейчас все, что нужно оппозиции (читай их кураторам) — это спровоцировать Мадуро на резкие действия, в результате которых президента Венесуэлы можно было бы обвинить в преступлениях против человечности. С вытекающими отсюда «гуманитарными бомбардировками».

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