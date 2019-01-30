Что значит для Хабиба Нурмагомедова дисквалификация и штраф в полмиллиона долларов

Атлетическая комиссия штата Невада наконец вынесла решение о наказании Хабиба Нурмагомедова. Чемпион UFC за памятную драку после победы над Конором Макгрегором дисквалифицирован на 9 месяцев и оштрафован на 500 тысяч. Много это или мало? Могло ли быть хуже? И что тпереь делать Хабибу?

1. 500 тысяч штрафа это много?

Не очень. Считается, что Хабиб за этот бой получил 2 млн. долларов от организаторов, и еще проценты от продажу платных трансляций (до 10 млн). У Конора, кстати, гонорар был 3 млн. плюс до 30 млн. составили доходы от ТВ. Так что 500 тысяч штрафа вполне приемлемая сумма для Нурмагомедова, ведь в самом худшем случае могли отобрать все 2 млн, и отстранить от боев под знаменем самой престижной организации на много лет. Но в UFC, кажется, решили не ссориться с Хабибом: чьи бои еще вызывают такой интерес?

2. Сколько на самом деле заплатит Хабиб

Полмиллиона долларов - это еще не все деньги, на которые попал Нурмагомедов. Вся эта история ему обойдется минимум в 750 тысяч. Как заявил менеджер Хабиба Али Абдель-Азиз, его клиент заплатит штрафы за своего брата Абубабакара и спарринг-партнера Зубайры Тухугова, а каждый из них за участие в драке наказан на 25 тысяч долларов. Еще в 200 тысяч обошлись услуги адвоката.

3. Что не так в решении комиссии?

В нем есть один пункт, похожий на подколку. Дисквалификацию Хабиба могут сократить до 6 месяцев, если он поучаствует в социальной рекламе против буллинга (травли в учебных заведениях). Возможно, это намек. Вражда Хабиба и Конора началась с того, что команда дагестанца толпой пыталась выяснить отношение с приятелем Макгрегора Лобовым. Судя по видеокадрам это больше всего было похоже на то, как в школьных коридорах стая подростков травит одну жертву. Очень может быть комиссия Невады дает понять, что тот эпизод не забыт. В команде Нурмагомедова прокомментировали этот пункт так: вряд ли ролик против буллинга с участием Хабиба будет снят.

4. Когда Нурмагомедов все-таки выйдет на ринг?

В конце октября, а скорее всего в ноябре. Дисквалификация отсчитывается с даты боя - то есть с 6 октября. И истечет к началу июля. К тому времени закончится и месяц Рамадан, во время которого Хабиб собирался соблюдать строгий пост, несовместимый с серьезными спортивными нагрузками. Есть еще одно обстоятельство: Нурмагомедов обещал не выходить на ринг, пока действует отстранение все той же пары - его брата Абубабакара и спарринг-партнера Зубайры Тухугова. Их «закрыли» на год, то есть раньше октября Хабиба в октагоне ждать не стоит.

5. Кто станет его соперником

Есть два потенциальных боя, вызывающих большой интерес. Первый - реванш с Конором, но вряд ли он возможен, во всяком случае Нурмагомедов не очень то к нему стремиться. Да и для самого Макгрегора этот поединок тоже не особо то сейчас и нужен, шансы выиграть невелики, а два поражения подряд - это слишком. Так что остается второй вариант: бой Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном, сильнейшим. Пожалуй, сейчас претендентом на чемпионский титул Хабиба.