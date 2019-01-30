«Варианта «Уйти в Россию» для Крыма нет»: рассекречены стенограммы переговоров Буша-старшего с делегацией Гайдара в 1992 году

За океаном есть хорошая традиция: умрет государственный деятель — и сразу начинается публикация его личного архива. Вот и сейчас: президент Джордж Буш-старший, возглавлявший страну с 1989 по 1993 год, скончался меньше двух месяцев назад — а стенограммы его переговоров в Белом доме уже оцифрованы и выложены в Сеть. Приводим фрагменты одного из самых интересных файлов «досье Буша» — отчет о его переговорах с российской делегацией в тяжелейшем для нашей страны 1992 году. Где президент США намекает, что не против передать Москве Крым в ходе референдума, а также интересуется судьбой членов ГКЧП (Государственного комитета по чрезвычайному положению, созданного группой советских чиновников и высших офицеров в тщетной попытке спасти СССР; эти события вошли в историю как «августовский путч» 1991 года).

Рассекречено. Меморандум о переговорах.

Участники:

Джордж Буш — президент США.

Егор Гайдар — первый зам. председателя правительства РФ [главный архитектор проходивших тогда либеральных экономических реформ, прибыл в США для подготовки предстоящего визита президента Бориса Ельцина в эту страну].

Владимир Лукин — посол РФ в США [впоследствии — один из основателей либеральной партии «Яблоко»].

28 апреля 1992 года, Овальный кабинет, Белый дом.

КАК ЗДОРОВЬЕ ЕЛЬЦИНА?

(…) Буш: Какова ситуация с путчистами? Их [уголовное] дело все еще расследуется? Когда его передадут в суд?

Гайдар: Это медленный процесс. Наши законы почти чрезмерно защищают гражданские свободы. Например, может пройти год, пока сторона защиты изучит дело, и до этого его нельзя передать в суд. Вероятно, дело не уйдет судье раньше следующего июля.

Буш: Наша система такая же. Могут понадобиться годы, чтобы отдать кого-то под суд. Как здоровье Ельцина? Как все это на нем отразилось?

Гайдар: Чувствует себя хорошо — играет в теннис. Сейчас он в новой рабочей поездке на Севере. (...)

Буш: Мы хотим, чтобы его визит в США имел большой успех, и чтобы весь мир это видел.

РЕФОРМЫ ИДУТ, ГОЛОДА УЖЕ НЕТ

Буш: Какова сейчас ситуация со снабжением?

Гайдар: Много лучше. В декабре [1991 года] был просто ужас. Людям приходилось ждать бутылки молока по два-три часа. Сейчас ситуация лучше, хотя и далека от идеала... Голода в стране нет.

Буш: Хорошо. Мы были обеспокоены возможностью суровой зимы.

Гайдар: С погодой нам повезло. Одним из критических факторов был импорт зерна. Теперь, благодаря вашей поддержке, ситуация вполне хорошая.

Егор Гайдар — первый зам. председателя правительства РФФото Бориса Кавашкина /ТАСС

Буш: А система доставки? Еда приходит из сельской местности в города. Тут подвижки есть?

Гайдар: Мы пытаемся. Либерализация цен создала новые возможности. Мы пытаемся приватизировать розничную торговлю, но это нельзя сделать в несколько месяцев.

Буш: А приватизация в агропромышленном комплексе? Тут сдвиги есть?

Гайдар: Двигаемся. За последние четыре месяца было создано 90 тысяч частных ферм. Государственные фермы теперь работают по-другому и могут не беспокоиться о покупателях.

ПРОБЛЕМЫ С РУССКОЯЗЫЧНОЙ УКРАИНОЙ

Буш: Ельцин проводит много времени, выстраивая отношения с бывшими республиками СССР? Особенно меня интересует Украина.

Гайдар: Кое-где есть прогресс – в отношениях с Беларусью и Казахстаном, например. Есть проблемы с Украиной... Например, напряжённость между Западной Украиной и Киевом. Также имеются проблемы с русскоязычной Украиной. Экономическая ситуация там нелегкая, хуже, чем у нас. Надеюсь, они ускорят программу реформ.

Лукин: Вот что интересно. Иногда люди переоценивают национальный вопрос в России и недооценивают его на Украине. Россия на 83% русская, [а] Украина на 73% украинская.

Буш: На 73%. А кто остальные?

Лукин: В основном русские.

Гайдар: В основном в Крыму.

Буш: Если мы вам можем помочь, то хотели бы. Разумеется, это лучше отдать на откуп исключительно вашим двум странам.

Лукин: С Крымом будет сложно что-нибудь сделать. 5 мая [1992 года] Верховный Совет Крыма соберется, чтобы решить, нужно ли проводить референдум. Они почти наверняка проголосуют за референдум, где поставят вопрос, становиться ли независимыми или остаться в Украине. Лучше бы оставить это в стороне, но, похоже, референдум состоится в августе.

Буш: И что люди в бюллетенях прочтут? Есть ли выбор: независимость, остаться на Украине, либо уйти в Россию?

Лукин: Варианта «в Россию» нет. Только остаться на Украине, либо стать частью СНГ как независимое государство. (Пикантность ситуации в том, что в начале 1992 года, до назначения послом в США, Лукин был депутатом Верховного совета СССР и членом коллегии МИД, где курировал отношения с новыми республиками и имел самые полные сведения о ситуации в Крыму. Референдум, о котором идет речь, так в итоге и не состоялся).

Буш: Что ж, желаем вам всего наилучшего. Передавайте мой тёплый привет президенту Ельцину... Мы на вашей стороне.

ИТОГО

Ярослав Левин, кандидат исторических наук, американист: Он проявил рыцарство к проигравшим

- «Другом России» Буш, конечно, не был. Отстаивал национальные интересы: первая интервенция США на Ближний Восток, знаменитая операция «Буря в пустыне» против Ирака, началась именно при нем в 1991 году. И в то же время Буш был мудрым и прозорливым политиком, указывал на опасность разгула украинского национализма. А еще искренне пытался помочь проигравшим в Холодной войне встроиться в новую реальность. Именно США выступили посредником в переговорах Москвы с новыми республиками, и те в том числе под давлением Вашингтона согласились передать РФ оставшееся еще с советских времен ядерное оружие. Страшно подумать, что могло произойти, сохранись оно, скажем, на Украине к 2014 году. А еще 41-й президент в самые тяжелое время «шоковой терапии» (жесткого перехода к рынку) помогал нам гуманитарной помощью — куриные окорочка до сих пор зовут в народе «ножками Буша».

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