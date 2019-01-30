2019-01-30T18:40:58+03:00
История современности

«Варианта «Уйти в Россию» для Крыма нет»: рассекречены стенограммы переговоров Буша-старшего с делегацией Гайдара в 1992 году

«КП» приводит фрагменты одного из самых интересных файлов в опубликованном досье 41-го президента США
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
Поделиться:
Джордж Буш-старший, возглавлявший страну с 1989 по 1993 год, скончался меньше двух месяцев назадДжордж Буш-старший, возглавлявший страну с 1989 по 1993 год, скончался меньше двух месяцев назадФото: REUTERS
Изменить размер текста:

За океаном есть хорошая традиция: умрет государственный деятель — и сразу начинается публикация его личного архива. Вот и сейчас: президент Джордж Буш-старший, возглавлявший страну с 1989 по 1993 год, скончался меньше двух месяцев назад — а стенограммы его переговоров в Белом доме уже оцифрованы и выложены в Сеть. Приводим фрагменты одного из самых интересных файлов «досье Буша» — отчет о его переговорах с российской делегацией в тяжелейшем для нашей страны 1992 году. Где президент США намекает, что не против передать Москве Крым в ходе референдума, а также интересуется судьбой членов ГКЧП (Государственного комитета по чрезвычайному положению, созданного группой советских чиновников и высших офицеров в тщетной попытке спасти СССР; эти события вошли в историю как «августовский путч» 1991 года).

Рассекречено. Меморандум о переговорах.

Участники:

Джордж Буш — президент США.

Егор Гайдар — первый зам. председателя правительства РФ [главный архитектор проходивших тогда либеральных экономических реформ, прибыл в США для подготовки предстоящего визита президента Бориса Ельцина в эту страну].

Владимир Лукин — посол РФ в США [впоследствии — один из основателей либеральной партии «Яблоко»].

28 апреля 1992 года, Овальный кабинет, Белый дом.

КАК ЗДОРОВЬЕ ЕЛЬЦИНА?

(…) Буш: Какова ситуация с путчистами? Их [уголовное] дело все еще расследуется? Когда его передадут в суд?

Гайдар: Это медленный процесс. Наши законы почти чрезмерно защищают гражданские свободы. Например, может пройти год, пока сторона защиты изучит дело, и до этого его нельзя передать в суд. Вероятно, дело не уйдет судье раньше следующего июля.

Буш: Наша система такая же. Могут понадобиться годы, чтобы отдать кого-то под суд. Как здоровье Ельцина? Как все это на нем отразилось?

Гайдар: Чувствует себя хорошо — играет в теннис. Сейчас он в новой рабочей поездке на Севере. (...)

Буш: Мы хотим, чтобы его визит в США имел большой успех, и чтобы весь мир это видел.

РЕФОРМЫ ИДУТ, ГОЛОДА УЖЕ НЕТ

Буш: Какова сейчас ситуация со снабжением?

Гайдар: Много лучше. В декабре [1991 года] был просто ужас. Людям приходилось ждать бутылки молока по два-три часа. Сейчас ситуация лучше, хотя и далека от идеала... Голода в стране нет.

Буш: Хорошо. Мы были обеспокоены возможностью суровой зимы.

Гайдар: С погодой нам повезло. Одним из критических факторов был импорт зерна. Теперь, благодаря вашей поддержке, ситуация вполне хорошая.

Егор Гайдар — первый зам. председателя правительства РФФото Бориса Кавашкина /ТАСС

Егор Гайдар — первый зам. председателя правительства РФФото Бориса Кавашкина /ТАСС

Буш: А система доставки? Еда приходит из сельской местности в города. Тут подвижки есть?

Гайдар: Мы пытаемся. Либерализация цен создала новые возможности. Мы пытаемся приватизировать розничную торговлю, но это нельзя сделать в несколько месяцев.

Буш: А приватизация в агропромышленном комплексе? Тут сдвиги есть?

Гайдар: Двигаемся. За последние четыре месяца было создано 90 тысяч частных ферм. Государственные фермы теперь работают по-другому и могут не беспокоиться о покупателях.

ПРОБЛЕМЫ С РУССКОЯЗЫЧНОЙ УКРАИНОЙ

Буш: Ельцин проводит много времени, выстраивая отношения с бывшими республиками СССР? Особенно меня интересует Украина.

Гайдар: Кое-где есть прогресс – в отношениях с Беларусью и Казахстаном, например. Есть проблемы с Украиной... Например, напряжённость между Западной Украиной и Киевом. Также имеются проблемы с русскоязычной Украиной. Экономическая ситуация там нелегкая, хуже, чем у нас. Надеюсь, они ускорят программу реформ.

Лукин: Вот что интересно. Иногда люди переоценивают национальный вопрос в России и недооценивают его на Украине. Россия на 83% русская, [а] Украина на 73% украинская.

Буш: На 73%. А кто остальные?

Лукин: В основном русские.

Гайдар: В основном в Крыму.

Буш: Если мы вам можем помочь, то хотели бы. Разумеется, это лучше отдать на откуп исключительно вашим двум странам.

Лукин: С Крымом будет сложно что-нибудь сделать. 5 мая [1992 года] Верховный Совет Крыма соберется, чтобы решить, нужно ли проводить референдум. Они почти наверняка проголосуют за референдум, где поставят вопрос, становиться ли независимыми или остаться в Украине. Лучше бы оставить это в стороне, но, похоже, референдум состоится в августе.

Буш: И что люди в бюллетенях прочтут? Есть ли выбор: независимость, остаться на Украине, либо уйти в Россию?

Лукин: Варианта «в Россию» нет. Только остаться на Украине, либо стать частью СНГ как независимое государство. (Пикантность ситуации в том, что в начале 1992 года, до назначения послом в США, Лукин был депутатом Верховного совета СССР и членом коллегии МИД, где курировал отношения с новыми республиками и имел самые полные сведения о ситуации в Крыму. Референдум, о котором идет речь, так в итоге и не состоялся).

Буш: Что ж, желаем вам всего наилучшего. Передавайте мой тёплый привет президенту Ельцину... Мы на вашей стороне.

ИТОГО

Ярослав Левин, кандидат исторических наук, американист: Он проявил рыцарство к проигравшим

- «Другом России» Буш, конечно, не был. Отстаивал национальные интересы: первая интервенция США на Ближний Восток, знаменитая операция «Буря в пустыне» против Ирака, началась именно при нем в 1991 году. И в то же время Буш был мудрым и прозорливым политиком, указывал на опасность разгула украинского национализма. А еще искренне пытался помочь проигравшим в Холодной войне встроиться в новую реальность. Именно США выступили посредником в переговорах Москвы с новыми республиками, и те в том числе под давлением Вашингтона согласились передать РФ оставшееся еще с советских времен ядерное оружие. Страшно подумать, что могло произойти, сохранись оно, скажем, на Украине к 2014 году. А еще 41-й президент в самые тяжелое время «шоковой терапии» (жесткого перехода к рынку) помогал нам гуманитарной помощью — куриные окорочка до сих пор зовут в народе «ножками Буша».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Летчик, президент, долгожитель: чем запомнился Джордж Буш-старший

Американцы уважительно относятся к своим президентам. И по отношению к тем, кто ушел в отставку или отправился в мир иной, никогда не употребляют приставки «экс» или «бывший». Вот и сегодня в сводках тамошних новостных агентств значится: «Умер президент Буш-старший» (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Эдвард ЧЕСНОКОВ

 
Читайте также
«Распутин не был ни изменщиком, ни обманщиком. Он до последнего вздоха был верен царской семье…»
21 января исполняется 150 лет со дня рождения одного из самых загадочных людей в российской истории. Мы поговорили с Алексеем Варламовым, автором самого большого и непредвзятого исследования жизни и судьбы Григория Распутина
Новости 24
СК планирует задержать глав газовых предприятий в рамках дела Арашуковых
Трамп: разведка США крайне пассивна и наивна, когда дело доходит до иранской опасности
Полиция Осло направила к психиатру напавшего на женщину россиянина
ЦИК Украины зарегистрировала Зеленского кандидатом в президенты
Путин: России небезразлично, каким будет новый состав парламента Молдавии
Лавров возглавил медиарейтинг российских министров
На Сахалине откроют всероссийский спортивный лагерь
Пираты освободили всех захваченных в Гвинейском заливе российских моряков
СК РФ опубликовал видео общения сенатора Арашукова с адвокатом
СК РФ ходатайствует об аресте задержанного ранее сенатора Арашукова
Снежный шторм во Франции оставил без электричества 41 тысячу домов
В Кремле оценили готовность Мадуро к ведению переговоров с оппозицией
Полиция Украины завела дело об убийстве пропавшего капитана судна "Норд"