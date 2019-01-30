Полосатый Нил: Почему и латыши, и многие русские не удивились обыскам у рижского мэра

Обыск в кабинете мэра Риги Нила Ушакова. Не столько эффектное действо, конечно, как задержание российского сенатора Арашукова – но в масштабах Латвии все равно впечатляет…

Из объективных данных известно немногое: днем 30 января в кабинет мэра пришли сотрудники латвийского Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) и спустя время вынесли оттуда какие-то свертки с вещдоками. Одновременно обыск прошел и в его доме. «Совесть моя чиста!» - успел он крикнуть журналистам и уехал на служебном микроавтобусе на допрос.

Никто пока толком ничего не знает, даже новоиспеченный премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, который был несколько изумлен тем, что его не известили об этом заранее. Честно говоря, погружаться в дивный мир латвийской политики вряд ли стоит: без ста грамм не разберешься, почему, например, законопроект о роспуске рижской думы представляет Министерство охраны окружающей среды, – но это и не важно. Нил Ушаков на свободе, никто никаких обвинений ему пока не предъявлял, на внешнеполитическом курсе Латвии это событие явно не отразится.

Интересно здесь другое – как в Риге относятся к самому этому факту? Не поверите: торжествуют! Кто? Опять не поверите: и латыши, и русские!

Но почему?

Все последние 10 лет, когда Ушаков занимал кресло мэра, он считается «прокремлевской» фигурой из-за своей русской фамилии. На самом деле это не совсем так. В реальности на него многие точат зуб, причем довольно давно. Для латышей он чужой – даром, что женат на латышке, двуязычен и лоялен до невозможного, но и для русских – никак не свой из-за своей политической позиции. С одной стороны – он, как и все русские, праздновал 9 мая. С другой – разрешал в центре латвийской столицы марш ветеранов СС 16 марта. В ситуации, которая требовала черно-белого ответа, всегда оставался полосатым: ни за русские школы не заступался, ни за арестованных журналистов, ни на русские митинги не ходил. Памятник освободителям Риги к счастью, при нем устоял – как на него не покушались тамошние националисты. Но заслуги самого Ушакова в этом нет.

Из многочисленных версий, которые гуляют сейчас по сети, популярны три. Первая: Ушаков на самом деле замешан в темных делах. Десять лет на одном посту – это много. «Паренек зарвался», - давно судачат о нем в Риге. Что ж, вполне может быть... Вторая: он стал жертвой внутриполитических разборок. «Вот увидите – скоро обнаружат в его кабинете «руку Кремля» - иронизируют рижане. Третья: эта очередная акция устрашения, сигнал «русскому миру» со стороны латвийских спецслужб, хоть Ушаков к нему себя и не относит.

Правду мы рано или поздно узнаем. Интересно другое: кто и как ей воспользуется?

Получив «черную метку», Нил Ушаков снова становится своим для сердобольных русскоязычных избирателей. И вполне может это конвертировать в голоса на ближайших выборах в Европарламент, например (что он делал уже не раз). Если только за невинными с виду обысками не последует «бонус» в виде реальной посадки. Что-что, а это в независимой Латвии делать научились хорошо.

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Ранее в СМИ появилась информация о том, что глава Риги Нил Ушаков задержан по делу о коррупции. Якобы его уже везут в суд, откуда он отправится в следственный изолятор. Об этом журналистам рассказал экс-депутат рижской Думы Руслан Панкратов. Однако в партии «Центр согласия», куда раньше входил Панкратов, «Комсомолке» сообщили, что информация о задержании градоначальника - фейк. При этом в кабинете Ушакова действительно провели обыски с изъятием документов. Речь идет о якобы хищении бюджетных средств (подробности)