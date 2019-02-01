Генпрокуратура взялась расследовать гибель группы Дятлова после заявления журналистов «КП»

Этот вопрос сейчас терзает многих людей, неравнодушных к этой истории. Уже появились ожидаемые подозрения: а не докопались ли журналисты «Комсомольской правды» до некой засекреченной истины по гибели туристов? И вот теперь, чтобы сбить журналистов с толку, за дело взялись прокуроры – о чем было сегодня 1 февраля объявлено на сайте Генпрокуратуры.

На самом деле все не так. Прокурорские работники подключились к расследованию исключительно по заявлению журналистов «Комсомольской правды», отправленному в прокуратуру Свердловской области в сентябре 2018 года. Мы, журналисты, представляем также интересы части родственников погибших, на что имеются нотариальные свидетельства. А родственники желают знать правду.

И вот, как сегодня заявил официальный представитель ведомства Александр Куренной, Генпрокуратура намерена проверить наиболее вероятные версии причин гибели туристической группы Игоря Дятлова, опираясь на обращения родственников погибших, интереса СМИ и общества. К расследованию привлекут специалистов в области геодезии, метрологии, а также сотрудников МЧС.

Планируется, конечно же, и выезд на место происшествия с командой специалистов.

Мы же, в свою очередь, будем информировать наших читателей о всех этапах расследования.

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