2019-01-31T13:23:14+03:00
Звезды

Александр Пороховщиков не мог иметь детей

Подруга Ирины Пороховщиковой настаивает, что заявления о сыне актера - это обман
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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Актер Александр Пороховщиков в 2011 году.Актер Александр Пороховщиков в 2011 году.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Сегодня заечательному актеру Александру Пороховщикову исполнилось бы 80 лет. Семь лет назад трагически оборвалась жизнь Александра Шалвовича и его жены Ирины. Она так боялась, что муж не выдет из комы, которая случилась с ним после инсульта, что покончила с собой. Александр Шалвович не узнал смерти жены, он скончался через месяц, так и не прийдя в сознание.

- После смерти Пороховщиковых появились слухи, что у Саши были внебрачные дети. Говорили, что Ирина переживала, что так и не смогла родить. Это вымысел, - уверена подруга жены Пороховщикова Анна Ашмарева. - Ира могла родить, а вот Саша, увы, не мог иметь детей.

- Когда они поженились, я торопила Ирину, мол, рожай, - рассказывает Анна Ашмарева. - А она резко меня обрубила: «Ещё раз спросишь про детей, больше ты мне не подруга. Саша бесплоден». Ирина хотела взять ребёнка из детдома, но потом прочитала интервью актрисы Евдокии Германовой про проблемы с усыновлённым сыном, и отказалась от этой идеи. Они с Сашей испугались такой отвественности.

Сейчас появилась некая журналистка Надежда, которая называет себя любовницей Саши, говорит, что он жил с ней последние пять лет. Это ложь. Саша жил с Ирой. Ещё эта женщина придумала, что у Саши якобы есть внебрачный сын. Вы теперь сами понимаете, что это вымысел. У Саши была шальная мечта. Он хотел клонировать маму, которую боготворил. На это его надоумил какой-то медицинский центр, который он рекламировал. Саша даже в 70 лет оставался наивным, до последнего верил, что клонирование сможет вернуть ему маму.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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