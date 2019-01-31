Александр Пороховщиков не мог иметь детей

Сегодня заечательному актеру Александру Пороховщикову исполнилось бы 80 лет. Семь лет назад трагически оборвалась жизнь Александра Шалвовича и его жены Ирины. Она так боялась, что муж не выдет из комы, которая случилась с ним после инсульта, что покончила с собой. Александр Шалвович не узнал смерти жены, он скончался через месяц, так и не прийдя в сознание.

- После смерти Пороховщиковых появились слухи, что у Саши были внебрачные дети. Говорили, что Ирина переживала, что так и не смогла родить. Это вымысел, - уверена подруга жены Пороховщикова Анна Ашмарева. - Ира могла родить, а вот Саша, увы, не мог иметь детей.

- Когда они поженились, я торопила Ирину, мол, рожай, - рассказывает Анна Ашмарева. - А она резко меня обрубила: «Ещё раз спросишь про детей, больше ты мне не подруга. Саша бесплоден». Ирина хотела взять ребёнка из детдома, но потом прочитала интервью актрисы Евдокии Германовой про проблемы с усыновлённым сыном, и отказалась от этой идеи. Они с Сашей испугались такой отвественности.

Сейчас появилась некая журналистка Надежда, которая называет себя любовницей Саши, говорит, что он жил с ней последние пять лет. Это ложь. Саша жил с Ирой. Ещё эта женщина придумала, что у Саши якобы есть внебрачный сын. Вы теперь сами понимаете, что это вымысел. У Саши была шальная мечта. Он хотел клонировать маму, которую боготворил. На это его надоумил какой-то медицинский центр, который он рекламировал. Саша даже в 70 лет оставался наивным, до последнего верил, что клонирование сможет вернуть ему маму.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Александр Пороховщиков: главный герой второго плана

Как, вечно оставаясь на вторых ролях, быть первым? Почему ведущая партия досталась одному актеру, а зрители запоминают тебя, сыгравшего персонажа вроде бы второстепенного, да к тому же отрицательного? Об этом многое мог бы рассказать Александр Пороховщиков, один из самых харизматичных артистов в истории отечественного кино (подробности)