Сенатор Рауф Арашуков в «Лефортово»: «Бить не били. Обращались вежливо»

Правозащитники из Общественной наблюдательной комиссии нашли сегодня члена Верхней палаты парламента в одиночной камере в СИЗО «Лефортово». Напомним, что 30 января вечером Басманный суд Москвы отправил сенатора под стражу на 2 месяца. Его подозревают в заказных убийствах, хищениях на 30 миллиардов и давлении на свидетелей.

Но всем очевидно, двумя месяцами его арест явно не закончится. Арашукову грозит срок вплоть до пожизненного.

Сенатор Рауф Арашуков после заседания Басманного суда по избранию меры пресечения. Фото Сергей Бобылев/ТАСС

- Когда мы с коллегами зашли в камеру, Рауф сидел на кровати и смотрел в одну точку, - рассказал «КП» ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников. - Хотя телевизор был включен.

- Он смотрел новости про себя?

- Кажется, нет. Но передачей он явно не был увлечен. При виде нас сразу встал, поздоровался. Не улыбался, ничего такого, но выглядел вполне сносно. Мне по крайне мере не показалось, что он как-то подавлен. Всю одежду, по правилам СИЗО, у вновь прибывших отбирают. Так что Арашуков был одет в синюю тюремную робу.

Еще ему выдали все самое необходимое на первое время — матрас, постельное белье, дешевую зубную пасту и кусок мыла. А еще телогрейку и черные, зимние сапоги.

- Я жду передачку, - видимо, оправдываясь за свой вид сообщил Рауф правозащитникам. - Скоро принесут. В целом я ни на что не жалуюсь, все нормально.

Члены ОНК поинтересовались у арестованного, были ли какие-то проблемы при задержании.

- Нет. Бить не били, ничего такого. Обращались вежливо. У меня нет претензий.

Ашурков внимательно выслушал про правила внутреннего распорядка в СИЗО. Про режим прогулок, про запреты и инстанции, куда можно жаловаться в случае чего.

К процедуре задержания Арашукова у правозащитников претензий нет. Фото Валерий Шарифулин / ТАСС

- Никаких вопросов не задавал. Ему все было ясно, - рассказали правозащитники. - Мы совсем недолго у него пробыли и ушли. Ближайшие дни он проведет один в этой самой камере, проходя процедуру карантина. Дальше его переведут в двухместную. Тюремные сотрудники подберут подходящего по темпераменту и уголовной статье сокамерника.

Доллары из золота, слитки и килограммы денег: видео из особняка задержанного сенатора Арашукова.

Кстати, сам выбор этого учреждения правоохранителями не случаен. Именно здесь содержаться так называемые ВИП-сидельцы — некогда высокопоставленные чиновники, а ныне фигуранты громких дел.

Но встретиться эк-сенатору Арашукову, допустим, с Леонидом Маркеловым (экс-главой Республики Марий-Эл), или с братьями Магомедовыми (миллионерами, обвиняемыми в мошенничестве), или другими «коллегами» вряд ли удастся. В СИЗО "Лефортово" все так устроено, что какие-либо встречи абсолютно исключены. Даже шагов друг-друга сидельцы не слышат, для этого все коридоры застелены мягким, поглощающим все звуки ковролином.

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