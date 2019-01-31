2019-01-31T15:04:59+03:00
Звезды

Ани Лорак развелась с мужем-изменщиком

Певицу развели с супругом за 15 минут
Ольга ЛИБГАРДТ
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Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу в 2014 году.Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу в 2014 году.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА
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Певица Ани Лорак 31 января официально развелась со своим супругом Муратом Налчаджиоглу. Супругов развели за 15 минут.

Заседание по данному делу проходило в Шевченковском районном суде, пишет ТСН. Адвокаты певицы событие не комментируют.

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Подтвердила развод секретарь суда. Информации о том, кому достанется право опеки над общей дочерью Софией и как будет делиться имущество, пока нет. Ани Лорак последнее время практически живет в России. Свою дочь певица отдала в элитную Павловскую гимназию в Москве. "Брак разорван. Сегодня рассматривался только вопрос о расторжении брака", - заявила секретарь.

Ани Лорак намекнула на причину развода.Певица записала композицию про измену на фоне слухов о романе мужа с моделью

Ани Лорак решила расторгнуть брак с турком Муратом Налчаджиоглу после девяти лет отношений. Певица намекнула на причину развода, записав песню про измену на фоне слухов о романе мужа с моделью.

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Разлад в семье певицы не сломил Ани Лорак
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Мурат был замечен в компании молодой девушки в одном из караоке-ресторанов Киева. Он обнимал девушку, что-то шептал ей на ухо, гладил внутреннюю сторону ее бедра, а далеко за полночь пара вместе покинула заведение. Известно, что в это время певица находилась за рубежом.

Разлад в семье певицы не сломил Ани Лорак. Она стала наставником популярного шоу на первом канале "Голос. Перезагрузка", записывает песни и хорошеет с каждым днем. Лорак не раз говорила, что предпочитает не акцентировать свое внимание на обидах и прощает всех обидчиков. Певица отметила, что придерживается принципа "Отпускаю, прощаю, благодарю".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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