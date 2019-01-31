Политолог об экономической пользе оппозиции: «Добиться расследований, не будучи частью политической системы, практически невозможно»

В современной России оппозицию считают угрозой стабильности. Однако если в политике стабильность и имеет определенную ценность, то в экономике она слишком часто оборачивается застоем – что мы все, собственно, сегодня и наблюдаем.

Бесконтрольное разбазаривание бюджета

Взглянем на российскую ситуацию с нескольких точек зрения.

В 1990-е, когда партия власти оставалась в Думе в меньшинстве, доля засекреченных статей в общих расходах федерального бюджета составляла 4-5%, но выросла до 11,6% к 2012 г. и достигла 16,9% в бюджете на текущий год. Это, замечу, 2,9 трлн. рублей. Насколько эффективно используются эти деньги, россияне не знают. Для сравнения: в странах, где с оппозицией и политическои борьбои все нормально, соответствующии параметр несравнимо меньше: в США он составляет 1,52%, в Германии – 0,89% от бюджетных расходов. Если судить о том, какую долю расходов силовых ведомств Счетная палата по итогам проверок относит к неэффективным, я думаю, что не менее трети всех средств, расходуемых по сметам закрытых статей, могло бы быть сэкономлено. При условии, что в Думе присутствует оппозиция, способная довести долю секретных расходов до принятой в развитых странах.

Коррупция без границ

Вторым очевидным моментом является борьба с коррупцией. Это зло существует во всех без исключения странах, но практически нигде не удается эффективно бороться с ним без наличия политической оппозиции, способной инициировать парламентские расследования, требовать отчета от чиновников и, что самое важное, периодически приходить к власти в случае, если ситуация становится нестерпимой. В свое время Дмитрий Медведев говорил о том, что воровство в системе госзакупок обходится российскои казне в... 1 трлн. руб. в год – что в те годы было эквивалентно систематическому завышению цен на 15-20% по всему спектру поставляемых государству товаров и услуг. В данном случае особенно важна оппозиция не только на федеральном, но и на региональном и низовом уровне – те же контракты региональных или городских служб крайне часто содержат признаки злоупотреблений, а добиться расследовании или отставок, не будучи частью политической системы, практически невозможно.

Лозунг в руках сторонника оппозиции, митинг в Москве в марте 2018 года.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кадровый беспредел

Важным элементом является роль оппозиции в обеспечении банальной компетентности власти и исключений появления конфликта интересов в исполнительных иерархиях. В тех же США в первые два года после избрания Дональда Трампа президентом страны Конгресс отклонил или заставил Белый Дом отозвать 40 (!) кандидатур, предложенных на посты, требующие его утверждения. Когда в России Дума отклоняла хотя бы одного назначенца, сложно даже и вспомнить – но, судя по профессионализму нашего управленческого сословия, многих стоило бы не подпускать к власти на пушечный выстрел. На мои взгляд, именно эта составляющая деятельности оппозиции в любой стране является экономически наиболее существенной и содержательной – но сегодня в России любые сомнения в компетентности чиновников или министров трактуются как «нападки на президента» и считаются «попытками сколотить политическии капитал». Как следствие, огромный ущерб российскои экономике наносится вовсе не коррупцией, а принятием решений, требующих значительных затрат, но при этом не приносящих хозяйственного эффекта.

Госдума послушно голосует за вносимые кандидатуры, случаи демарша депутатов сложно вспомнить.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стагнация

И, наконец, выработка экономической политики. Сегодня она в России направлена на повышение бюджетных доходов, ограничение социальных трат и укрепление безопасности государства. Результатом является хозяйственная стагнация последних десяти лет. Между тем хорошо известно, что в условиях кризиса выгодно повышать пособия, пенсии и минимальные зарплаты, увеличивая платежеспособный спрос; сокращать налоги, повышая мотивацию предпринимателей; ограничивать растущий монополизм крупных компаний. Вовсе не либеральная, но хотя бы серьезная социал-демократическая оппозиция в российских условиях могла бы немало поспособствовать повышению экономической эффективности.

Директор Центра исследований постиндуст­риального обще­ства Владислав Иноземцев.Фото: Иван ВИСЛОВ

Единоличное прощение

Внешняя политика – это наше святая святых. Но и она имеет – важную экономическую составляющую. Россия за последние двадцать лет списала своим бывшим партнерам почти $136 млрд долгов. Что характерно, минимум списаний из этой гигантской суммы пришлось на 2008-2011 годы – всего лишь $1,3 млрд. Именно в тот период политическая жизнь была более активной, и власти больше прислушивались к мнению своих оппонентов. Цена такого внимания была достаточно высока, как оказалось.

Этот момент особо вспоминается сеи час, когда Россия близка к потере $17 млрд, инвестированных в Венесуэлу, об опасности чего власть предупреждали многие годы практически все ее критики, так или иначе остающиеся сегодня вне процесса принятия важных политических решении .

Конечно, все сказанное выше довольно очевидно. Очевидно также и то, что Россия идет по пути, в котором нет места ни конкурентности в сфере выработки экономической политики, ни банальному контролю за финансовыми действиями власти на всех уровнях. Оппозиция была бы в России экономически эффективной, но сегодня она остается политически неприемлемой – причем по одной простои причине: само определение оппозиции означает, что она способна не только критиковать власть, но и в определенныи момент становиться ею.

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