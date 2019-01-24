Население будет экономить и отказываться платить по счетам

НА ЛЮДЯХ СЭКОНОМЯТ

Российская экономика вступила в 2019 год, который практически все эксперты поспешили назвать годом сложным и тяжелым. Мне кажется, что этот диагноз нужно воспринимать с некоторой степенью условности.

Несмотря на очень хорошие финансовые результаты (профицит бюджета – не менее 3 трлн. рублей, положительное сальдо торгового баланса – более $200 млрд., прирост золотовалютных резервов – $35,9 млрд.) правительство заранее улучшило условия своей деятельности в наступившем году: повысило НДС и пенсионный возраст, согласовало рост тарифов монополии, ввело ряд новых налогов и сборов. Совокупная «экономия на людях» составит в 2019-м не менее 1,1 трлн. рублей, или до 6% бюджетных доходов прошлого года. Эти деньги будут направлены на развитие оборонно-промышленного комплекса, инфраструктурные программы и иные «национальные проекты» – но они почти наверняка не смогут обеспечить того «прорыва», о котором в последнее время так много говорят в верхах.

Основная проблема этого года – вывод денег из отраслей, которые подталкивают другие сектора экономики, и перекладывание их в те, которые никак не влияют на ее долгосрочный рост. Когда в Европе в 2008 году начался резкий кризис, почти все правительства повысили социальные выплаты и минимальные зарплаты. Чем больше получат денег не слишком обеспеченные граждане, тем больше они потратят на основном отечественные товары, тем больше появится (или сохранится) рабочих мест, тем больше затем государство соберет налогов. Если эти же деньги отдать на строительство дорог или конструирование ракет, они быстро будут «омертвлены» (а в некоторых случаях, типа стадионов, потребуют дополнительных расходов в будущем) – но правительство делает именно этот выбор. Он, на мой взгляд, и определит логику хозяйственного поведения до 2024 года.

Надежды на ускорение перечеркнуты - наступивший год станет временем относительно комфортного застоя.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

ВВП ВНИЗ

Население будет экономить, стремиться не платить налоги и отказываться оплачивать счета (демарш Чечни – только первая ласточка). Платежеспособный спрос будет сокращаться, и все конкурентные сектора, в которых преобладает частный бизнес, продемонстрируют спад. Самым значительным он, вероятно, станет в жилищном строительстве (–10-12% к 2018 году), автомобильной промышленности (–7-9%), розничной торговле (–3-5%), пищевой промышленности (–2-3%). Небольшой рост сохранится в добыче полезных ископаемых, коммунальном секторе (прежде всего из-за роста тарифов), металлургии и оборонке. Показатели энергетики и транспорта будут стагнировать. Даже если правительству удастся не допустить формального снижения реальных доходов населения, расходы продолжат сжиматься – в первую очередь из-за его закредитованности (к концу прошлого года долги частных лиц превысили треть их совокупного годового дохода, причем одной ипотеки граждане в 2018 году взяли более чем на 3 трлн.) и роста процентных ставок. В итоге, я полагаю, в наступившем году мы увидим слабый спад (ВВП сократится на 0,5-0,8%), а надежды на «ускорение» будут полностью перечеркнуты.

Владислав Иноземцев, директор Центра исследований постиндустриального общества.

ЦЕНЫ ПОД КОНТРОЛЕМ

Подобная ситуация, однако, позволит удерживать потребительские цены под контролем (их повышение в условиях падающего спроса невозможно): после скачка на 6,5-8% в годовом исчислении в I квартале, вызванном ростом НДС и тарифов, темп инфляции начнет снижаться и по итогам года не превысит 3,5-4%, хотя, как это обычно случается, по большинству наиболее востребованных товарных позиций удорожание будет значительнее. Рубль тоже будет вести себя предсказуемее, нежели в ушедшем году, когда его курс к доллару упал на 17%; я не вижу веских причин его снижения ниже 73-74 руб./долл. Новые западные санкции, которых сегодня серьезно опасаются многие эксперты, остаются, на мой взгляд, не слишком вероятными: в США и Европе на первом плане будут находиться внутриполитические проблемы, и отношения с Россией не займут приоритетного положения. Цены на нефть, видимо, достигли определенного равновесного значения и составят в среднем по году $58-65/баррель, что для российского бюджета представляет собой достаточно комфортную цифру.

МЫ ВАМ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖНЫ

Таким образом, на протяжении 2019 года окончательно сформируется «новая нормальность» российской экономики: отсутствие роста даже в обозримой перспективе; незначительное, но довольно устойчивое сокращение покупательной способности населения; сохранение хорошей «формы» государственных финансов при постоянной экономии на социальных расходах; поддержание за государственный счет некоторых отраслей экономики и ряда критически значимых компаний. Люди в этом состоянии будут выживать сами по себе, а государство – консолидировать ресурсы для собственного спасения на случай по-настоящему серьезного кризиса.

Следует заметить, что подобная стратегия, хотя не порождает особого оптимизма, выглядит тем не менее достаточно рациональной.

Власти, похоже, поняли, что без радикального изменения отношения к бизнесу и серьезного ослабления административного давления на экономику реального роста ожидать не приходится. Но смены курса не будет – в этом случае утратится лояльность бюрократического класса и силовых структур. В то же время стало ясно, что ухудшение экономического положения населения существенных рисков не несет - снижение общественной поддержки проводимой политики не перерастает в открытый протест. Именно поэтому распространились заявления о том, что государство народу ничем не обязано; что это не цены высокие, а люди слишком мало зарабатывают; что прожить можно и на меньшие зарплаты, чем сегодяшние. Эти высказывания чиновников не случайны: населению не стоит надеяться на улучшение своего положения, а власти окончательно переключились с решения экономических задач на «большую политику».

В 2019 году такая тактика оправдана: продолжение стагнации и начало спада не изменят ситуации в стране, а накопленные резервы позволят продержаться даже в случае начала серьезного глобального финансового кризиса. Поэтому власти будут стремиться отодвигать все стратегические хозяйственные решения на 2021-2022 годы, так что в общем и целом наступивший год будет временем относительно комфортного застоя, с которым, судя по всему, население вполне готово мириться.

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