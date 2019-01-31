Как помочь бездомным животным: Запущен информационный портал "Котошеф"

Голодные, запуганные, замерзающие - у кого из нас при виде бездомных животных во дворах не сжималось сердце. Но всех у себя в квартире не приютишь. А как еще можно помочь бездомным животным? Ответы на этот вопрос теперь может узнать каждый. Информационный проект «Котошеф» посвящен всем, кто готов протянуть руку помощи, но пока не знает - как.

Все началось с того, что учредитель фонда «В будущее!» Александр Бычков, помогая бездомным кошкам во дворе, сам начал искать информацию. Постепенно вместе с коллегами он начал записывать советы и создавать пошаговую инструкцию - что делать, если хочешь помочь бездомному коту или кошке. Волонтеры подошли к делу основательно, собрав экспертные мнениея ветеринаров, зоопсихологов, ученых-биологов и юристов.

— Когда мы записали все это на бумагу, получилось чуть больше 200 страниц текста. Книга! Мы чуть сами с ума не сошли от такого объема. Поэтому решили создать интерактивный сайт, где волонтер сможет составить свой собственный план и получить именно те материалы, которые подойдут в его ситуации, – рассказали создатели проекта порталу "Открытые НКО".

В "Котошефе" говорят: главный способ помочь бездомным животным - уменьшить число несчастных, оказавшихся на улице. Здесь есть три пути - стерилизация, пристройство в добрые руки и распространение информации среди соседей и друзей. Каждый неравнодушный человек может в этом помочь. Как именно - можно узнать из материалов проекта.

Сайт запустили при поддержке Фонда президентских грантов. Сейчас он находится в доработке. На «Котошефе» также появятся списки полезных контактов: ветеринарных клиник, услуг отлова животных и зоотакси, фотографов, готовых бесплатно сделать красивые снимки питомцевпристройстве кошек в семью.

— До апреля 2019 года наш проект работает в тестовом режиме. Все материалы, которые мы так долго создавали, сейчас проверяют на практике первые волонтеры. В этом нам нужна помощь. Если вы давно подумывали о том, чтобы помочь бездомным кошкам в своем дворе, но не знали как, приглашаем вас стать волонтером, пройти путь котошефа и помочь нам сделать наш проект еще лучше, – просят создатели.

ВАЖНО

Вся полезная информация о том, как помочь бездомным котам - на сайте котошеф.рф

Если вы готовы войти в число первых волонтеров и протестировать проект - пройдите регистрацию на сайте котошеф.рф, а затем заполнить анкету в личном кабинете. После этого составить «котоплан» и пройти его по шагам до 15 марта 2019 года. Все условия участия в проекте, создатели «Котошефа» отправляют желающим на почту после того, как те напишут на info@koto-shef.ruписьмо с темой «Хочу тестировать проект».

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