Как клан Арашуковых делал деньги
«ИСПОЛЬЗОВАЛ СВЯЗИ, НАЗНАЧАЛ РОДСТВЕННИКОВ»
В отношении главы семейного клана Арашуковых - советника главы "Газпром Межрегионгаз" Рауля Арашукова расследуется несколько эпизодов хищения природного газа на 30 миллиардов рублей (по статье "мошенничество совершенное преступным сообществом"). В этой громкой афере оказались замешаны многие члены семьи. В том числе его сын — член Совета Федерации Рауф Арашуков, который также подозревается в организации убийств на Кавказе. Фигурантами "Газового дела" стали и сразу несколько руководителей газовой отрасли на Северном Кавказе. Среди них: исполнительный директор «Минераловодской газовой компании» Гузер Хашукаев, гендиректор компании «Газпром газораспределение Ставрополь» Игорь Травинов, его заметситель Николай Романов, а также племянник Рауля Арашукова глава «Газпром газораспределение Астрахань» Руслан Арашуков.
Рауль Арашуков долго и старательно выстраивал свой клан и схему обогащения.
"Используя свои связи, он способствовал назначению своих родственников и знакомых на должности в структурах топливно-энергетического комплекса Северного Кавказа. Соучастники обеспечивали заключение договоров на поставку предприятиям газовой отрасли большего объема газа, чем было необходимо для нужд потребителей. После этого они похищали газ, реализовывая его компаниям и физическим лицам за наличный расчет. А когда клиентов не было, они создавали условия для хищения газа, поставленного несуществующим потребителям", - пояснила "КП" представитель СК России Светлана Петренко.
То есть уже похищенный и перепроданный газ разворовывали повторно. Понятно, что после этого возбуждались проверки, уголовные дела, которые потом также испарялись, как и сам объект розыска. Согласитесь, что летучее вещество идеальный объект для кражи - газ трудно поймать.
ПЕРЕТРЯХИВАТЬ БУДУТ МНОГИХ
Расследование обещает быть непростым. Семейственность предполагает, что деньги не должны уходить из клана. Следователям придется найти и допросить зятя Рауля Арашукова Руслана Агоева, который руководил АО «Ставропольгоргазом» (он в розыске). Интересены следствию брат Рауля Арашукова Мухамед Арашуков, который был председателем Ставропольского Фонда соцстраха и министром труда и соцзащиты Карачаево-Черкесии, сестра Рауля Арашукова Ида Дышекова, которая владеет ООО «Авангард» (торговля автомобилями) и мать сенатора Нелля Арашукова (на нее записаны фирмы, которые занимаются торговлей стройматериалами). По оценке следователей в цепочке потребителей ворованного газа могут быть фирмы еще десятка двоюродных и троюродных родственников Арашуковых.
По данным следствия перетряхивать будут не только семейный клан Арашуковых. Проверка коснется и структур "Газпром межрегионгаз", так как следствие считает, что преступная группа уже давно продвигала там на ключевые посты своих людей. Для этого в СК России сформировали целый батальон следователей (численностью 200 человек) , которым поставили задачу зачистить всю организованную преступную группу.
«Надо так же ожидать, что "Газовое дело" Арашуковых приведет к новому этапу в борьбе с коррупцией среди чиновников и топ-менеджеров госкомпаний на Северном Кавказе, которые оказались вовлечены в клановую преступность,» - отметил "КП" источник в правоохранительных структурах.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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