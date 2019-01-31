2019-01-31T17:53:39+03:00
Общество

Как клан Арашуковых делал деньги

Похищенный и перепроданный газ разворовывали повторно, а прибыль делили среди родни [видео]
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Рауль Арашуков долго и старательно выстраивал свой клан и схему обогащенияРауль Арашуков долго и старательно выстраивал свой клан и схему обогащенияФото: ТАСС
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«ИСПОЛЬЗОВАЛ СВЯЗИ, НАЗНАЧАЛ РОДСТВЕННИКОВ»

В отношении главы семейного клана Арашуковых - советника главы "Газпром Межрегионгаз" Рауля Арашукова расследуется несколько эпизодов хищения природного газа на 30 миллиардов рублей (по статье "мошенничество совершенное преступным сообществом"). В этой громкой афере оказались замешаны многие члены семьи. В том числе его сын — член Совета Федерации Рауф Арашуков, который также подозревается в организации убийств на Кавказе. Фигурантами "Газового дела" стали и сразу несколько руководителей газовой отрасли на Северном Кавказе. Среди них: исполнительный директор «Минераловодской газовой компании» Гузер Хашукаев, гендиректор компании «Газпром газораспределение Ставрополь» Игорь Травинов, его заметситель Николай Романов, а также племянник Рауля Арашукова глава «Газпром газораспределение Астрахань» Руслан Арашуков.

Рауль Арашуков долго и старательно выстраивал свой клан и схему обогащения.

"Используя свои связи, он способствовал назначению своих родственников и знакомых на должности в структурах топливно-энергетического комплекса Северного Кавказа. Соучастники обеспечивали заключение договоров на поставку предприятиям газовой отрасли большего объема газа, чем было необходимо для нужд потребителей. После этого они похищали газ, реализовывая его компаниям и физическим лицам за наличный расчет. А когда клиентов не было, они создавали условия для хищения газа, поставленного несуществующим потребителям", - пояснила "КП" представитель СК России Светлана Петренко.

То есть уже похищенный и перепроданный газ разворовывали повторно. Понятно, что после этого возбуждались проверки, уголовные дела, которые потом также испарялись, как и сам объект розыска. Согласитесь, что летучее вещество идеальный объект для кражи - газ трудно поймать.

ПЕРЕТРЯХИВАТЬ БУДУТ МНОГИХ

Расследование обещает быть непростым. Семейственность предполагает, что деньги не должны уходить из клана. Следователям придется найти и допросить зятя Рауля Арашукова Руслана Агоева, который руководил АО «Ставропольгоргазом» (он в розыске). Интересены следствию брат Рауля Арашукова Мухамед Арашуков, который был председателем Ставропольского Фонда соцстраха и министром труда и соцзащиты Карачаево-Черкесии, сестра Рауля Арашукова Ида Дышекова, которая владеет ООО «Авангард» (торговля автомобилями) и мать сенатора Нелля Арашукова (на нее записаны фирмы, которые занимаются торговлей стройматериалами). По оценке следователей в цепочке потребителей ворованного газа могут быть фирмы еще десятка двоюродных и троюродных родственников Арашуковых.

По данным следствия перетряхивать будут не только семейный клан Арашуковых. Проверка коснется и структур "Газпром межрегионгаз", так как следствие считает, что преступная группа уже давно продвигала там на ключевые посты своих людей. Для этого в СК России сформировали целый батальон следователей (численностью 200 человек) , которым поставили задачу зачистить всю организованную преступную группу.

«Надо так же ожидать, что "Газовое дело" Арашуковых приведет к новому этапу в борьбе с коррупцией среди чиновников и топ-менеджеров госкомпаний на Северном Кавказе, которые оказались вовлечены в клановую преступность,» - отметил "КП" источник в правоохранительных структурах.

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Обыски по делу сенатора Арашукова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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