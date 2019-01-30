Картина мясом!

Сюжеты, которые изображали голландские живописцы в своих картинах, всегда обладали скрытым смыслом. Натюрморты были многослойны, и их зрителю предлагалось самостоятельно расшифровать те символы, которые заложил художник. Строгих правил «чтения картины», конечно, не существовало, но некоторые общие положения все-таки были. Например, в изображение мясной лавки, которая часто присутствует на полотнах, голландские мастера вкладывали идею физической жизни, изобилие, невоздержанность в физических удовольствиях.

На переднем плане картины Питера Артсена - стол, ломящийся от мяса: коровья и свиная головы, птица, вырезка, колбасы. Они символизируют обжорство, потакание своим прихотям, а разделанная туша говорит о том, что земные удовольствия недолговечны, а смерть неизбежна. На заднем плане - в окне слева - художник изобразил сцену из Евангелия: бегство в Египет, дева Мария протягивает ребенку кусок хлеба. У окна же стоит блюдо, на котором лежат крест-накрест две рыбы - этот символ на картинах принято читать как символ Христа. В правой части картины можно рассмотреть компанию в таверне: пирующие едят устриц, которые в живописи XVI - XVII веков несли эротический подтекст. Участники евангельской сцены стоят спиной и к таверне, и к натюрморту в мясной лавке - они удаляются от них, что можно прочитать так: только бегство от плотских удовольствий поможет спасти душу.

Рембрандт. «Освежеванный бык», 1655

Рембрандт ван Рейн, оказавший большое влияние не только на современников, но и на мастеров следующих поколений, посвятил забитым тушам животных несколько картин. На полотне «Освежеванный бык» художник тщательно выписал даже небольшие детали: подсыхающее мясо, сгустки крови. Бычья туша символизирует не только скоротечность земной жизни, но и духовность - разделанный бык подвешен за ноги к перекладине, а эта поза является метафорой раскинутых рук, прибитых к кресту.

На заднем плане картины видна фигура девушки, робко выглядывающей из-за угла. Она показывает смирение и волнение человека, прикоснувшегося к таинству, - на ее глазах открывается смысл жизни: ведь туша в данном случае - метафора не только смерти, но и непрерывного цикла жизни.

Хаим Сутин. «Курица и помидоры», 1924

Экспрессионист Хаим Сутин вдохновлялся картинами Рембрандта - увидев его шедевр «Освежеванный бык» в Лувре, Сутин был так впечатлен, что написал несколько десятков картин на «мясную» тему: среди них была серия из девяти бычьих туш, которые художник писал в своей парижской мастерской с натуры, приводя в ужас соседей, и натюрморты. В работах Хаима Сутина много красного цвета: такого цвета разделанное мясо, помидоры, стены, мебель и одежда людей. Натюрморт «Курица и помидоры» также написан на фоне кирпично-красной стены. Выбором красного в качестве основного цвета художник символизировал то, что человеческий мир представляет собой гигантскую бойню, которая рано или поздно убивает все живое, - именно поэтому животные в его натюрмортах выглядят не мертвыми, а страдающими.

Марк Райден. «Воплощение», 2009

«Мясной символизм» интересен и современным художникам. Так, например, для американца Марка Райдена, которого называют королем поп-сюрреализма в живописи, мясо является основой работ. По мнению художника, мясо - это то, благодаря чему люди остаются живыми, и именно благодаря мясу мы все еще существуем в этой реальности. Свою первую выставку в 1998 году Райден назвал «Мясное шоу» - экспозиция включала в себя 12 работ. Сейчас их уже больше ста. Художник аккуратно отсылает своих зрителей к работам старых мастеров - например, изображая Авраама Линкольна в мясной лавке, но не забывает и об эпатаже. В картине «Воплощение» 2009 года он изобразил девушку, одетую в вырезку, свиные и говяжьи окорока. «Мясо - это одежда нашего тела», - объяснил художник. Похоже, некоторые поклонники творчества поняли его слова буквально: считается, что именно Марк Райден вдохновил Леди Гагу год спустя надеть знаменитое платье из бекона на 27-ю церемонию вручение наград MTV Music Awards.