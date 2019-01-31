Морозы на Среднем Западе США бьют рекорды и опускаются до минус 50

Сильные холода обрушились на значительную часть территории Соединенных Штатов, а в Чикаго оказался побит рекорд за всю историю метеонаблюдений.

По данным американской национальной метеорологической службы, в среду, 30 января, в Чикаго было зафиксировано минус 33 градуса по Цельсию, что побило предыдущий рекорд от 1966 года. Температура воздуха в Миннеаполисе, штат Миннесота понизилась до минус 33 градусов, с учетом ветра - минус 47. Такие же низкие температуры установились и в других штатах Среднего Запада. Сообщается, что в четверг, 31 января, в некоторых регионах ночная температура падала до минус 50.

Иллинойс, 30 января

Предупреждение о стихийном бедствии было объявлено во вторник, 29 января, на всей территории штата Иллинойс в связи с экстремально суровыми и длительными морозами. На своем сайте губернатор Иллинойса Джей Роберт Притцкер публиковал соответствующую прокламацию.

«Эта снежная буря представляет собой серьезную угрозу благополучию людей во всем штате, поэтому мы будем использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства, чтобы наши жители оставались в безопасности», - цитирует Притцкера ТАСС.

Ситуация осложняется сильным ветром, который усиливает воздействие мороза на людей и может вызвать обморожение всего за несколько минут. Ранее kp.ru сообщал, что жертвами сильных морозов в США стали восемь человек.

Губернатор Иллинойса Джей Роберт Притцкер призвал местных жителей находиться на воздухе не дольше 10-15 минут, чтобы избежать обморожений.

Лед покрывает береговую линию озера Мичиган в Чикаго

Человек спасен командой аквалангистов Чикагского пожарного департамента после того, как он оказался на территории озера Мичиган после прогулки по льду..Озеро Мичиган. Иллинойс

Как сообщается на сайте FlightAware, в среду, 30 января, морозы и непрекращающиеся снегопады стали причиной отмены более двух тысяч авиарейсов в аэропортах Среднего Запада. Еще такое же количество рейсов было задержано. Сильнее всего нарушено воздушное сообщение с двумя международными аэропортами города Чикаго (штат Иллинойс). По данным FlightAware, в аэропорту О'Хара отменено 1488 рейсов и отложен еще 191. В Мидуэй эти показатели составляют 333 и восемь соответственно.

Аэропорты заполнены снегоуборочными машинами.Международный аэропорт Чикаго Мидуэй, 28 января

Нарушено и движение поездов. В Чикаго шпалы железнодорожных рельс прогревают с помощью костров.

В Миннесоте из-за погодных условий прекратили ездить даже снегоуборочные машины. Многие люди все-таки пытаются отрыть свои машины в сорокаградусный мороз.

Даже самые продвинутые водители вынуждены остаться дома.

Многие сообщают о проблемах с отоплением. Так, некоторые просыпаются утром и видят окно, замерзшие изнутри.

Проснулся утром, а все было покрыто льдом.. WEATHER/ METEO WORLD on Twitter

В штате Северная Каролина морозы вынудили аллигаторов выработать новый способ выживания. Они впали в спячку в воде, которая превратилась в лед. Им пришлось высунуть переднюю часть челюстей на поверхность воды, чтобы дышать и буквально вмерзнуть в лед, образовавшийся на поверхности водоема. Таким образом, хладнокровные рептилии остаются теплыми.

Как аллигаторы боряться с холодом?.Видео показывает, как хладнокровные рептилии остаются теплыми подо льдом в Северной Каролине, входя в спячку. Заповедник Swamp Park в Оушн-Айл-Бич, где обитают 18 аллигаторов.

Причиной такого похолодания стали массы полярного воздуха из Арктики.В обычные зимнее дни температура не опускается ниже десяти градусов. Так в Детройте обычно минус пять - девять градусов, при этом такие «холода» стоят около трех дней.

Но многие не унывают. Так, местные жители нашли способ устроить фейерверк на холоде кипятком в мороз.

marilyn_aristizabal Фейерверк из кипятка

Американцы продолжают бороться с морозами. Пока точно неизвестно, когда на Средний Запад США прейдут потепления.