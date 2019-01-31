2019-01-31T22:19:41+03:00
Звезды

Актриса Екатерина Волкова обвинила Александра Дьяченко в обмане

Артистка попросила прощения у зрителей
Ольга ЛИБГАРДТ
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Актриса Екатерина ВолковаАктриса Екатерина ВолковаФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Актриса Екатерина Волкова попросила прощения за неприятный инцидент. Она заявила, что сильно огорчена обманом, виновником которого, по словам актрисы, стал ее коллега по цеху Александр Дьяченко.

"Хочу попросить прощения у зрителей за этот инцидент, мне очень жаль, что в этот раз наша встреча не состоялась. Обязательно увидимся на других спектаклях с моим участием и концертах", - сообщила Екатерина Волкова.

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Александр Дьяченко и Екатерина Волкова до недавнего времени играли в одном спектакле
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Речь идет о спектакле "На одном дыхании", в котором заявлены популярные артисты Александр Дьяченко и Екатерина Волкова. Правда, на сцену вместо Волковой выходит актриса Алена Ивченко. На все возмущения зрителям отвечают, что Екатерина больна. "Я жива-здорова, тьфу-тьфу-тьфу. Сама удивлена и огорчена, что такой обман случился", - цитирует ее Sobesednik.ru.

Екатерина Волкова и Александр Дьяченко в сцене из спектакля "На одном дыхании".Пока актриса была на новогодних каникулах коллега пригласил на ее роль актрису Алену Ивченко

Знаменитость напомнила, что играла с актером Николаем Добрыниным спектакль "Царский подарок" в постановке режиссера Нины Чусовой. Но звезда сериала "Сваты" не смог играть, и всместо него пригласили Александра Дьяченко. А постановку назвали несколько иначе - "На одном дыхании".

"Для Саши это первый театральный опыт, я же училась этому пять лет. Однажды после одного из спектаклей сказала ему: «Ну разве можно так переигрывать!» Мне же хочется участвовать в постановке, за которую не было бы стыдно перед зрителями, и на мой взгляд, критика коллег должна восприниматься конструктивно, а не в обиду, тем более что нас всего двое на сцене", - поведала актриса.

По ее словам, пока Волкова была на новогодних каникулах Дьяченко пригласил на ее роль актрису Алену Ивченко: "Ввел ее в спектакль и они начали гастролировать. Причем заявлена в афишах по-прежнему Екатерина Волкова. Прокатчикам и зрителям объясняют, что я заболела. Обидно, что так обманывают людей, которые иногда на последние деньги покупают билеты и хотят видеть тех, кто указан в афише".

ИСТОЧНИК KP.RU

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