Cледом за Фриске и Задорновым: Дьяченко лечил рак у целителя

Как утопающий хватается за соломинку, так и заболевший раком старается из тысячи рецептов выбрать тот, который обязательно поможет справиться с неизлечимым недугом. Возможно поэтому онкобольные часто обращаются за помощью к целителям, совершая при этом роковую ошибку. Ведь для них бесценен каждый день лечения, а целители-шарлатаны несправедливо забирают у людей не только деньги, а намного более важное - время.

Историй, когда врачи не успевали даже попробовать лечить больных раком, потому что за них взялись целители, множество. Известны случаи, когда близкие онкобольных, которые уже находились на лечении в онкоотделении, тайно от врачей пробовали нетрадиционную медицину, не зная одну важную вещь - очень часто все эти настои, травы и прочие примочки несовместима с химиотерапией. Родственники умерших отказываются рассказывать все публично не только через большую личную трагедию, но и через отчаяние и стыд, что позволили своим родным терять время на бессмысленные манипуляции целителей-шарлатанов. Но есть те, кто кричит об этом во весь голос.

ОТЕЦ АЛЕКСАНДРА ДЬЯЧЕНКО

Смерть отца стала для актера Александра Дьяченко настоящим потрясением. Артист и его близкие решили не прибегать к помощи медиков, обратившись вместо этого к целителю, который так и не смог устранить последствия прогрессирующего рака. Болезнь съела родителя Дьяченко буквально за полгода. "Мама боролась, а я нет. Я понимал, что это все. У него была гангрена, огромные черные ноги, организм полностью разрушен", - поделился переживаниями артист в эфире программы "Судьба человека". Александр Дьяченко не смог держать слез. Он винит себя в том, что не помог отцу: "Приходил человек, который энергетически пытался его очистить, запрещал ему пить лекарства. В результате он умирал в жутких болях".

antigoalex Смерть отца стала для актера Александра Дьяченко настоящим потрясением

ЖЕНА ФУТБОЛИСТА ЕВГЕНИЯ БАЛЯЙКИНА

Похожая история произошла в декабре 2017 года с женой футболиста "СКА-Хабаровск" Евгения Баляйкина. У Софьи обнаружили рак груди на ранней стадии за день или два до свадьбы. Однако она отказалась от химиотерапии уже после двух курсов. Воспользовалась советами аферистов, ездила в лес, где ее три часа кусали комары. "Наверное, это главная моя ошибка - что я не пытался ее переубедить или просто по-грубому взять и отвезти в больницу, - не находит себе места экс-игрок "Рубина". - Думаю, если б она прошла курс лечения целиком, то осталась бы жить". Жена умерла на руках Баляйкина.

У Софьи обнаружили рак груди на ранней стадии за день или два до свадьбыФото: Instagram.com

МИХАИЛ ЗАДОРНОВ

В начале октября 2016 года стало известно о том, что у Задорнова обнаружена опухоль головного мозга. Сатирик мужественно боролся с онкологическим заболеванием. В ноябре 2016 года его оперировали в Германии, но попытка удалить всю опухоль в головном мозге не увенчалась успехом: слишком глубоко она вросла. После хирургического вмешательства артист прошел курс облучения. Но ему стало только хуже, начались дикие боли. По совету друзей родные обратились к целителю. Сеансы длились примерно по два часа. Целитель, которого прозвали польским Кашпировским, воздействовал на голову больного руками - точнее, своим энергетическим полем. Сатирик умер 10 ноября 2017 года в одной из клиник Москвы на 70-м году жизни.

В начале октября 2016 года стало известно о том, что у Задорнова обнаружена опухоль головного мозгаФото: Анатолий МЕЛИХОВ

ЖАННА ФРИСКЕ

Певица узнала о своей болезни во время беременности. На головные боли начала жаловаться в начале июня 2013 года, вскоре после того, как родила сына Платона. Проходила лечение в США и Германии. 15 января 2014 года СМИ опубликовали первые сообщения о болезни, а 20 января семья и близкие в заявлении на официальном сайте певицы подтвердили, что Жанна тяжело больна - у нее была диагностирована глиобластома, неоперабельная опухоль головного мозга. С лета 2014 года Фриске после длительного лечения проходила реабилитацию на Рижском взморье в Юрмале, где отметила свой 40-й день рождения. А потом продолжила курс лечения в Китае. Якобы там был чудо-аппарат, который воздействует на раковые клетки. Вероятно, Жанна решила прибегнуть к помощи китайских целителей (которые, к слову, лечили иглоукалыванием актера Николая Караченцова). В октябре певица вернулась в Москву. 7 февраля 2015 года возобновила лечение в лос-анджелесской клинике. Позднее она продолжила лечение уже в Москве, в Российском онкологическом научном центре имени Н. Н. Блохина. Ппоследние три месяца жизни она находилась в коме. Скончалась Фриске 15 июня 2015 года в своем доме в подмосковной Балашихе.

АЛЕКСАНДР АБДУЛОВ

В начале сентября 2007 года актер прибыл в Израиль, где в клинике "Ихилов" ему диагностировали четвертую (неизлечимую) стадию рака легкого. Как израильские, так и российские врачи пришли к мнению, что онкология возникла из-за многолетнего курения. Однако киргизский целитель-шаман специально для артиста приготовил чудодейственное снадобье на основе креолина. Страдающий от рака Александр Абдулов был убежден, что это народное лекарство способно остановить рост опухоли. Спустя неделю, пройдя курс лечения методами народной медицины, артист вернулся из Киргизии в Москву. Скончался актер 3 января 2008 года рано утром в Центре сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева на 55-м году жизни.