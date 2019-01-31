2019-01-31T20:43:02+03:00
Политика

Почему Лужков решение Хрущева подарить Крым Украине не признает, а идею отдать Курилы Японии – поддерживает

Российский предприниматель Александр Лебедев о заявлении экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, допустившего передачу спорных островов Токио
Александр ЛЕБЕДЕВИзвестный банкир, глава «Национальной резервной корпорации»
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Сразу несколько каналов в соцсетях сообщили, что экс-мэр Москвы Юрий Лужков собрался вернуться на политическую авансценуСразу несколько каналов в соцсетях сообщили, что экс-мэр Москвы Юрий Лужков собрался вернуться на политическую авансценуФото: Михаил ФРОЛОВ
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Помните, была такая популярная реклама пива «Толстяк»: одетый в Деда Мороза актер Александр Семчев так увлекся распитием хмельного напитка в компании друзей, что явился на праздник аж 8 марта. Последовавший диалог («Ты где был?» - «Пиво пил. А мужики-то и не знают…») быстро стал мемом. Вот так и сейчас: новогодние праздники вроде закончились, а один из «дедов морозов» только нарисовался. Сразу несколько каналов в соцсетях сообщили, что экс-мэр Москвы Юрий Лужков собрался вернуться на политическую авансцену – принять участие в предстоящих выборах Мосгордумы и даже возглавить законодательную власть в столице. Как утверждает «Кремлевский безбашенник», он «регулярно проводил встречи с членами своей старой команды» с конца ноября до конца декабря прошлого года.

Сам Лужков успел опровергнуть эти слухи, назвав их «бредом». Однако в нашем информационном мире, как известно, дыма без огня не бывает. Тем более, что ньюсмейкер тут же выступил с сенсационным комментарием по внешней политике. Ностальгируя по тем временам, когда он вместе с бывшим премьер-министром Страны Восходящего Солнца Дзюнъитиро Коидзуми возглавлял российско-японский «совет мудрецов», кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» взял да и предложил… подарить Японии часть Южных Курил – остров Шикотан и гряду Хабомаи – в обмен на заключение мирного договора. Он обосновал это подписанной в 1956 г., но так и не реализованной советско-японской декларацией. «Это основание, на котором должны двигаться японцы и наши, если мы подтверждаем договоренности на межгосударственном уровне, достигнутые в те времена. С каким режимом взаимодействия и использования? Это вопрос больше хозяйственный. А вопрос статуса, я думаю, нужно решать в рамках той договоренности, которая была», - заявил Лужков.

Это пробуждение титана натолкнуло меня на размышления. Сравнивая периоды Лужкова и Собянина в жизни моего родного города, я не перестаю удивляться. Юрий Михайлович практически безраздельно, как удельный князь, правил Москвой 18 лет, причем на его правление пришлись самые «тучные», «нулевые» годы, когда нефтедоллары сыпались, как из рога изобилия, а все компании нефтегазового сектора платили налоги в столице. Единственными ощутимыми достижениями за все эти годы стали, пожалуй, МКАД и чудовищный монумент Петру Первому на стрелке Москвы-реки и Водоотводного канала. Причем этот «шедевр» мэрского друга Зураба Церетели изначально представлял собой памятник Христофору Колумбу, который он пытался впарить Испании к 500-летию открытия Америки в 1992 г., но тамошние власти вежливо отказались от этого пугала.

Собянину досталась Москва в гораздо более сложных условиях. Не успел отгреметь кризис 2008-2009 гг., как обрушились цены на нефть и западные санкции. Многие крупные компании перевели свои головные офисы из столицы в другие города. Однако в плане градостроительства и инфраструктуры при нынешнем мэре, к которому коренные москвичи поначалу относились весьма скептически, для города было сделано во сто крат больше, чем при его предшественнике. Именно поэтому Москва занимает первые строчки в мировых рейтингах городов по удобству жизни для населения, что Лужкову и не снилось.

Где тут собака зарыта? Ответ на эту головоломку очень прост: у Собянина нет жены-строителя, которая покорила вершины «списка Форбс» и ныне проживает в Лондоне. Нет «брата Тельмана», Шалвы, Зураба и других закадычных друзей, которые гуляли по городскому бюджету, как по бесплатному буфету в отеле «все включено». Нет кассира семьи в лице начальника муниципального «Банка Москвы», в котором «растворилось» 5 млрд. долларов, а сам начальник оказался обладателем самого дорого поместья Туманного Альбиона, принадлежавшего ранее принцу Уэльскому. Москва при Собянине не тратит деньги на безумные, не имеющие никакого отношения к городу проекты вроде поворота сибирских рек в Среднюю Азию. И вообще, мэр занимается тем, чем и должен заниматься – обустраивает город, а не лезет в геополитику, не пишет графоманские трактаты, не изобретает кулебяки и не откалывает цирковые номера.

Кстати, о геополитике. Возвращаюсь к вопросу о Южных Курилах, не могу не вспомнить, как яростно Юрий Михайлович отстаивал возвращение Крыма из Украины в Россию. При этом в качестве главного обоснования необходимости такого шага он указывал на то, что Крымскую область передали из юрисдикции РСФСР в УССР волюнтаристским решением Хрущева. Советско-японская декларация была, на самом деле, очередной авантюрой Никиты Сергеевича, который хотел в рамках мирного договора сделать Японию нейтральным государством и добиться вывода с ее территории американских военных баз. Решительно не понимаю, почему в одном случае решение генсека-самодура подарить кому-то «Кемску волость» Лужков не признает, а в другом – поддерживает.

Впрочем, этому может быть дано объяснение. Судя по книге бывшего мэра «Российские «законы Паркинсона», он хорошо изучил творчество известного английского историка. Видимо, его любимым изречением и жизненным кредо стало «для репутации важен размах, а не итог».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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