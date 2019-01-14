Юрий Лужков - Александру Гамову: Не знаешь, зачем меня в большую политику снова толкают? О, так это с твоей подачи? Тебе и отвечать!

«Юрий Лужков: Ждите! Мы уже отправляем в Москву 200 тонн «Медовых лужков». Что это? Наша гречка!». Вот, собственно, краткое содержание (я и в заголовок нарочно его вынес) моего интервью с бывшим столичным градоначальником, которое вышло на Радио «Комсомольская правда» и на сайте kp.ru 8 января этого года.

А буквально через несколько часов в Телеграм-канале и в соцсетях, а затем и на сайтах солидных информагентств появилась «политическая расшифровка» этого моего насквозь гречневого материала - где не было, что называется, ни одного политического зерна! За поставкой 200 тонн лужковской гречки, делали вывод коллеги, стоит - ну, конечно же! - «возвращение» Юрия Михайловича в большую политику. Экс-мэру даже и пост (на первое время) подыскали - председателя Мосгордумы.

Масла в огонь подливало и то, что Лужков, прибывший в Москву в минувшие дни, упорно не отвечал по телефону... (Как оказалось, он случайно отключил звонки на своем мобильнике - и они до него просто не доходили.)

Наконец - в понедельник, 14 января, я до своего Героя все же дозвонился... И вот - с небольшими сокращениями - наш разговор.

- Юрий Михайлович, здравствуйте! Это Гамов Александр.

- О-о-о!

Юрий Лужков - Александру Гамову: Не знаешь, зачем меня в большую политику снова толкают? 00:00 00:00

- Знаете, я вашим пресс-секретарем все эти дни работаю, у меня все спрашивают, как же Юрий Михайлович свои пять тысяч гектаров бросает и уходит в большую политику? Я говорю – Юрий Михайлович с 9 утра до 9 вечера на комбайне работает, либо - на ферме своей, у него 100 человек работу получили… Я правильно говорю?

- Правильно, конечно. Саша, я тебе говорю всегда, особенно тебе, искренне. Хотя и все остальное тоже я делаю искренне, а с тобой – особенно.

- Да, взаимно.

- Когда мне тебя увидеть?

- Как скажете. Я готов всегда примчаться.

- Я вообще тебе, во-первых, обещал и меда…

- Нет, это надо заработать, Юрий Михайлович.

- Что?

- Мед.

- А что, разве авансов сейчас не делают? А потом, я ж тебе задолжал гречки…

(Однажды экс-градоначальник-фермер прислал журналисту Гамову, который у него поработал «скотником-юниором», как он сам утверждал,- 2 кг гречки, в редакции «Комсомолки» взвесили, оказалось - 140 г не хватает.)

- Мы же там больше молодых всходов у вас повыдергивали… для съемки. Потоптали. Вы сами же говорили... Кстати, а некоторые пишут, что… Ну, у них спрашивают – почему вы решили, что Лужков возвращается в большую политику? Они говорят – а вот он интервью «Комсомолке» дает, так просто не будет давать интервью…

- О, так это с твоей подачи? Ты знаешь, что? Это твоя вина, конечно. Тебе надо было или послесловие, или предисловие написать, что эта любовь, так сказать к беллетристике, - она ни в коем случае не связана с какими-то политическими устремлениями. (Видимо, Лужком имеет ввиду книги, в том числе и художественные, которые выходят из-под его пера. - А.Г.)

- Ну, то есть, все это вранье, ерунда, да и как бы вы свою ферму бросили?

- Саша, категорически! Категорически! Ни в какую политику я не собираюсь. Ни в маленькую, ни в большую... Скажи, пожалуйста, а зачем это все?

- Не знаю. Думаю, что просто это все потому, что Лужков - дееспособный человек и… Думаю, что это не я виноват, а это Юрий Михайлович проявляет такую недюжинную силу, поэтому дыма без огня не бывает.

А вообще, по поводу Тушинского тоннеля, который затопило на прошлой неделе, - тоже чего-то говорили… Лужков, мол, тоже, дескать, несет ответственность.

- А при чем здесь город-то?

- То есть, мы вообще здесь не при чем?

- Слушай, я тебе скажу, Саша. Во-первых, вода и канал никакого отношения к собственности Москвы не имеет. То есть, вся вода, все реки – это государственная федеральная собственность.

И, когда я хотел убрать с «Мосреки» эти все баржи, - федералы, пользующиеся этими услугами, категорически мне это воспрепятствовали, сказав – не твое дело, не влезай, это наше.

Так же, как и тот самый рынок, о котором все говорили, - Черкизовский. Это была федеральная земля. Я несколько раз пытался его прикрыть, и меня, и официально, в том числе, посылали подальше, говоря, что это не твое дело, не твоя земля…

А поскольку это территория Москвы, все считают, что это, как говорится, вина и все вот беды, которые возникают, это, конечно, Москва.

На самом деле, никакого отношения, - и сама трасса, которая протекала, это федеральная трасса. У нас же в Москве есть федеральные трассы. Ленинский проспект, например, федеральная трасса. И таких у нас пять федеральных трасс...

- Все. Есть. До свидания.

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