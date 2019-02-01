Последние минуты жизни: модель в Оренбурге и ее убийца попали на видео

В распоряжении kp.ru появилось видео, на котором зафиксированы последние минуты жизни 20-летней модели из Оренбурга. Девушка сама приехала к месту расправы и вошла в квартиру в сопровождении своего убийцы. На кадрах, снятых системой "Безопасный дом", видно, как стройная и ухоженная красавица с беспечным видом и улыбкой на устах идет к подъезду и открывает двери своим ключом. Следом за ней словно тень идет крупный мужчина в мешковатой одежде. Жертва, несмотря на морозную погоду, была без головного убора, ее спутник надел капюшон и старательно прятал лицо, придерживая его руками. Это не насторожило студентку и она впустила его за собой. Судя по записи, пара вошла в подъезд, когда на улице было еще светло. Вышел мужчина один, когда уже начинало темнеть. В руках у него был пакет. Девушка из подъезда так и не вышла.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/689422" frameborder="0"></iframe> Последние минуты жизни модели в Оренбурге и ее убийца попали на видео.

Трагичные события произошли 29 января. С заявлением в полицию обратилась мама студентки экономического университета имени Плеханова. Она сообщила, что дочь перестала выходить на связь. Позже тело модели нашли в ее собственной квартире. По предварительной версии, она была изнасилована и убита.

Убитая горем женщина рассказала, что это она подарила квартиру дочери. Так как она жила с родителями, она решила сдавать недвижимость. С 31-летним жителем Оренбурга, которого подозревают в ее убийстве, она была знакома раньше. Что случилось внутри жилища, пока непонятно. По одной из версий, они поссорились из-за цены аренды на элитное жилье. Известно, что мужчина работал в коммерческой организации, он женат и имеет двух маленьких детей.

По предварительной версии, студентка была изнасилована и убита.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Погибшую студентку похоронили в белом гробу 31 января, простить с ней пришли ее многочисленные друзья, а также студенты и преподаватели университета имени Плеханова, где она училась.

У задержанного мужчины есть жена и двое детей. Фото: СУ СКР по Оренбургской области

В пятницу, 1 февраля, Следственный комитет проведет брифинг, где расскажет подробности жесткого убийства, которое потрясло Оренбург. В этот же день суд изберет для него меру пресечения, следствие, по понятным причинам, настаивает на аресте.