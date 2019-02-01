2019-02-01T12:51:12+03:00
Общество

Cталин на сайте знакомств произвел фурор среди геев

Немецкий журналист использовал для знакомств в Tinder образ Сталина
Ольга ЛИБГАРДТ
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Фотография молодого Сталина произвела фурор среди геев.Фотография молодого Сталина произвела фурор среди геев.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Немецкий журналист Пауль Швенн решился на смелый эксперимент. Он задался вопросом: что было бы, заведи молодой Иосиф Сталин аккаунт в Tinder. В итоге Швенн зарегистрировался в приложении для знакомств под видом вождя, представившись 27-летним Йозефом.

Швенн использовал фото молодого Сталина в своем профиле. По его словам, он увидел портрет красивого Джугашвили на привезенном из Грузии спичечном коробке. В профиле Швенн указал, что ненавидит нацистов и фашистов. В качестве цитаты журналист использовал переделанное изречение вождя: "Гитлеры приходят и уходят, но Германия и немецкий народ остаются" на "Отношения приходят и уходят, но любовь остается".

Однако попытка познакомиться с девушками для Сталина закончилась неудачей. А вот после того, как "Сталин" сменил ориентацию и стал бисексуальным, он произвел настоящий фурор, пишет Vice.

По словам журналиста, его телефон ходил ходуном от сообщений, практически каждые 30 секунд новый мужчина, жаждущий секса, влюблялся в "Сталина", делая ему комплименты и недвусмысленные предложения. "Эмре считает, что я выгляжу "волшебным". Лысеющий и с седой бородой Эгон говорит мне, что хочет быть тем, кто задает настроение, когда мы занимаемся сексом и предлагает начать отношения с братского социалистического поцелуя. Алекс говорит: «Я не против поделиться с вами ГУЛАГом)»", - написал Швенн. Журналист переписывался на русском, английском и немецком языках.

Среди тех, кто хотел с ним близости, были юристы, студенты и татуировщики. Швенн поделил своих собеседников на три группы: первая - те, кто «засыпает его комплиментами», вторая - люди, которые только со временем поняли, что "разговаривают с диктатором", и признали, что надо "внимательнее читать биографии", третья - сталинисты и историки.

Завершился эксперимент неудачным свиданием с девушкой по имени София в восточной части Берлина: после свидания он отправил девушке свой настоящий номер телефона, но ответа не получил. Учетная запись Сталина была заблокирована модераторами Tinder за публикацию оскорбительных материалов. В итоге Швенн удалил профиль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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