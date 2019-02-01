«Толстая, прыщавая, страшная»: Молодая пассия Петросяна просит прекратить ее оскорблять

Что это? Самоедство или напротив, какая-то странная уверенность в себе? 29-летней девушке, из-за которой миллиардер Евгений Петросян развелся после 29 лет брака, есть чем гордиться. Место подле одного из самых известный юмористов в стране открыла ей немалые возможности. Тульская покорительница Москвы уже имеет многомиллионный кров и деньги на люксовую одежду, а также непрекращающиеся путешествия. И дорогого сердцу человека, который разве что в 2,5 раза старше. Глубокий пенсионер Петросян в обществе молодой помощницы тоже преобразился. Евгений Ваганович теперь стильно и дорого одевается, с легкой руки Татьяны он продвинулся в соцсетях и не дня не обходится без новости о создателе «Смехопанорамы». Пусть и в разрезе его громкого развода и новой личной жизни.

Пару дней назад Петросян отправился Брухуновой в столичный театр на Машкова и были замечены. Скрываться перестали, как это было до развода, но теперь попали под пристальное наблюдение. Татьяна решила, что пора рассказывать о своей жизни в Инстаграме открыто и дала доступ всем желающим. Вот только почему-то не ожидала, что в соцсети на нее обрушатся хейтеры. Девушка оказалась не готова к тому негативу, который обрушился в комментариях к ее снимкам. Подписчики переходят на личности и постоянно оскорбляют возлюбленную Петросяна. И ей пришлось обратиться к ним с просьбой этого не делать.

- Очередное бессмысленное селфи для всех, кто пишет мне гадости в неограниченных количествах! Надеюсь, что разум победит и вы отпишитесь уже наконец!

bruhunova Очередное бессмысленное #селфи для всех, кто пишет мне гадости в неограниченных количествах! И не нужно мне напоминать, что я толстая, страшная, прыщавая уродина! Я и без вас об этом знаю!

И не нужно мне напоминать, что я толстая, страшная, прыщавая уродина! Я и без вас об этом знаю! - в сердцах написала Брухунова.

И разжалобила комментаторов. Они давай девушку утешать и говорить, что она прекрасна. Но Татьяна не соглашалась, когда ей кто-то говорил, что нет у нее прыщей и лишнего веса.

- И то, и другое имеется, но это не повод посторонним людям обсуждать данные проблемы. Я не переживаю. Просто не люблю хамов! - отвечает она подписчикам-сопереживателям.

Но в итоге не выдержала и назвала тех, кто следит за нею и не описывается «извращенцами несчастными».

Напомним, о том любовном треугольнике Степаненко-Петросян-Брухунова заговорили сразу же после того, как в прессу просочились новости о том, что 65-летняя артистка подала на развод. Точнее Степаненко подала на раздел имущества, которое по подсчетам журналистов тянет на 1,5 миллиарда рублей. В итоге суд разделил развод с разделом нажитого и в конце 2018-го развел Петросяна со Степаненко. Делить элитные квартиры с антиквариатом, дома и счета они продолжают.

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Даже после официального развода с Еленой Степаненко Евгений Петросян не появлялся вместе со своей молодой помощницей Татьяной Брухуновой на светских раутах. Да, они приезжали вместе на выступления юмориста, ходили в театр, но избегали мест, где могут быть фотографы. (подробности)