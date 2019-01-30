73-летний Петросян перестал скрывать свою 29-летнюю возлюбленную

Даже после официального развода с Еленой Степаненко Евгений Петросян не появлялся вместе со своей молодой помощницей Татьяной Брухуновой на светских раутах. Да, они приезжали вместе на выступления юмориста, ходили в театр, но избегали мест, где могут быть фотографы. Даже в Инстаграме 29-летней Татьяны Брухуновой нет ее совместных фото с Петросяном. Однако после интервью Татьяны программе «Эксклюзив», где Брухунова впервые рассказала о своих отношениях с Петросяном, юморист решил официально выйти в свет со своей молодой возлюбленной.

Пара появилась вместе в «Табакерке», на премьере обновлённого спектакля «Матросская тишина», где в главной роли блистает новый худрук театра Табакова Владимир Машков.

Татьяна была на сей раз одета очень скромно: вязаный жакет красного цвета, плиссированная юбка, очки и полное отсутствие макияжа.

Классический образ библиотекаря.

А Петросян, как всегда, выглядел ярко: модный пиджак, яркий галстук, смартфон последней модели.

Видимо, Татьяна тщательно следит за стилем 73-летнего Евгения Вагановича. Хотя и сам сатирик не раз признавался, что у него есть личный стилист, поскольку он всегда был неравнодушен к модным и эксклюзивным вещам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Татьяна Брухунова: Подумать о том, что я уведу Петросяна из семьи, было просто смешно

Новая возлюбленная Евгения Вагановича рассказала ведущему Дмитрию Борисову в программе «Эксклюзив» о том, как Елена Степаненко обвинила ее в воровстве (подробности)

Молодая пассия Петросяна перестала скрывать свое богатство

Накануне Нового года 29-летняя помощница Евгения Петросяна наконец открыто призналась, что с 73-летним мэтром эстрады ее связывают не только рабочие отношения. Дама пришла в шоу Дмитрия Борисова «Эксклюзив» и рассказала, почему Евгений Ваганович решил уйти из семьи (подробности)