2019-01-30T22:30:02+03:00
Звезды

73-летний Петросян перестал скрывать свою 29-летнюю возлюбленную

Сатирик побывал с молодой помощницей на спектакле «Матросская Тишина»
Алина ЧЕРНОВА
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Видимо, Татьяна тщательно следит за стилем 73-летнего Евгения Вагановича. Фото Алины ЧерновойВидимо, Татьяна тщательно следит за стилем 73-летнего Евгения Вагановича. Фото Алины Черновой
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Даже после официального развода с Еленой Степаненко Евгений Петросян не появлялся вместе со своей молодой помощницей Татьяной Брухуновой на светских раутах. Да, они приезжали вместе на выступления юмориста, ходили в театр, но избегали мест, где могут быть фотографы. Даже в Инстаграме 29-летней Татьяны Брухуновой нет ее совместных фото с Петросяном. Однако после интервью Татьяны программе «Эксклюзив», где Брухунова впервые рассказала о своих отношениях с Петросяном, юморист решил официально выйти в свет со своей молодой возлюбленной.

Пара появилась вместе в «Табакерке», на премьере обновлённого спектакля «Матросская тишина», где в главной роли блистает новый худрук театра Табакова Владимир Машков.

Татьяна была на сей раз одета очень скромно: вязаный жакет красного цвета, плиссированная юбка, очки и полное отсутствие макияжа.

Классический образ библиотекаря.

А Петросян, как всегда, выглядел ярко: модный пиджак, яркий галстук, смартфон последней модели.

Видимо, Татьяна тщательно следит за стилем 73-летнего Евгения Вагановича. Хотя и сам сатирик не раз признавался, что у него есть личный стилист, поскольку он всегда был неравнодушен к модным и эксклюзивным вещам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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