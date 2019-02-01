Задержаны похитители предполагаемого убийцы экс-депутата Госдумы Вороненкова

Стало известно об операции, в которой были задействованы все силовые органы. Гонялись за этими подозреваемыми давно.

Дело сдвинулось 10 января, после исчезновения из московского кафе "Базилик" украинского "авторитета" Юрия Василенко, который считался основным фигурантом уголовных дел об убийствах экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова и лидера партии "Оплот" Евгения Жилина.

Как стало известно "КП" в правоохранительных органах, спецслужбы получили важную информацию об участниках нападений и провели совместную спецоперацию в Москве и Курске.

"Задержаны двое вооруженных бандитов, которые стали давать показания. Они сообщили информацию о подельниках и непосредственных исполнителях покушений", - сообщил "КП" источник в правоохранительных органах.

По мнению ряда российских экспертов, вооруженная группировка использовалась украинскими авторитетами в борьбе за сферы влияния в Харьковской области Украины.

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