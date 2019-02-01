2019-02-01T15:04:32+03:00
В мире

Ученицу Табакова Ирину Усок задержали в США за похищение ребенка

В Театре на Таганке раскрыли возможную причину задержания актрисы
Ольга ЛИБГАРДТ
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Актриса Ирина Усок.Актриса Ирина Усок.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Известную российскую актрису Ирину Усок задержали в США. Ученицу Табакова обвинили в похищении ребенка.

Женщина находится в изроляторе. По американскому законодательству ей грозит более 20 лет тюрьмы. В российском посольстве пока никак не комментируют информацию о задержании россиянки.

"Она не так давно родила. Может, с мужем какие-то непонятные терки", - предположил актер Денис Муляр.

По его словам, не так давно Ирина Усок приезжала в Москву с ребенком. "Все было нормально. Потом, наверное, поехала туда, может, там что-нибудь случилось. Муж у нее вроде американец, насколько я знаю", - цитирует артиста "Звезда".

Ирина Усок вышла замуж за американца в 2014 году. В 1996-2000 годах проходила учебу в школе-студии имени В.И. Немировича-Данченко при МХАТ им. А.П. Чехова. Ректором тогда был Олег Табаков.

Усок сыграла в российских сериалах "Дети Ванюхина", "МУР есть МУР", "Самая красивая" и "Даша Васильева - любительница частного сыска", в фильме "Мама, не горюй". Является членом Содружества актеров Таганки.

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Российские дипломаты занимаются судьбой задержанной в США актрисы Ирины Усок

Российская актриса Ирина Усок (снялась более чем в 30 сериалах, в том числе («МУР есть МУР», «Братья Карамазовы» и многие другие) задержана в нью-йоркском аэропорту JFK, в который она прилетела вместе со своим маленьким ребенком - годовалой девочкой. Американские власти обвиняют ее в киднеппинге. Заявление о похищении ребенка, как выяснилось позже, подал муж актрисы, имеющий американское гражданство (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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