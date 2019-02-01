2019-02-01T15:04:32+03:00
В мире

Российские дипломаты занимаются судьбой задержанной в США актрисы Ирины Усок

Звезда телесериалов не может поделить ребенка со своим бывшим мужем-американцем
Алексей ОСИПОВ
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Российская актриса Ирина Усок в сериале "Без следа". Фото kino-teatr.ruРоссийская актриса Ирина Усок в сериале "Без следа". Фото kino-teatr.ru
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Российская актриса Ирина Усок (снялась более чем в 30 сериалах, в том числе («МУР есть МУР», «Братья Карамазовы» и многие другие) задержана в нью-йоркском аэропорту JFK, в который она прилетела вместе со своим маленьким ребенком - годовалой девочкой. Американские власти обвиняют ее в киднеппинге. Заявление о похищении ребенка, как выяснилось позже, подал муж актрисы, имеющий американское гражданство.

В данный момент Усок уже несколько дней находится в тюрьме на острове Райкерс, где ожидает суда, который квалифицирует вменяемое ей правонарушение, степень его тяжести и территориальную подсудность. Поскольку отец ребенка подал заявление в другом штате, возможно, что рассматривать дело нью-йоркские судьи не смогут. Малыш передан в семью биологического отца.

Российские дипломаты проинформированы о задержании и уже встречались с Усок. Вся необходимая, в том числе и юридическая помощь ей оказывается.

Пока же известно, что Усок некоторое время назад родила ребенка от американского гражданина. Роды прошли на территории США, таким образом новорожденный также стал гражданином Америки. Отношения с мужчиной у актрисы испортились, и она вместе с ребенком вернулась в Россию. В свидетельстве о рождении в графе «отец» поставлен прочерк, однако, малышка носит фамилию отца.

Похоже, Усок не урегулировала с мужчиной некоторые аспекты юридического толка в плане определения места проживания их общего чада и уехала вместе с ребенком в Россию.

Американец подал заявление в полицию, обвинив Усок в киднеппинге. Теперь актрисе может грозить до 20-и лет тюрьмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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