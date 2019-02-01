2019-02-01T18:48:21+03:00
В мире

Сурок Фил предсказывает погоду: прямая онлайн-трансляция главного события Дня Сурка в США

Знаменитый лесной грызун - сурок Фил - 2 февраля укажет, скоро ли в США наступит весна
Вера КОН
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Согласно поверью, в День сурка можно точно узнать, как скоро наступит весна.Согласно поверью, в День сурка можно точно узнать, как скоро наступит весна.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В США 2 февраля традиционно отмечают День Сурка. Кульминация праздника - прогноз погоды от знаменитого грызуна Фила. Если выбравшись из норки, Фил увидит свою тень и вернётся обратно в «домик», то зима в США задержится. И тепло придёт не раньше, чем через 6 недель. А если тени не будет и сурок не захочет возвращаться в норку, то в ближайшее время Штаты накроет ласковая весенняя погода. Как сурок Фил предсказывает погоду - вы можете увидеть в нашей онлайн-трансляции из США. Начало в 13.45. по московскому времени.

Сурок Фил предсказывает погоду.2 февраля в США отмечают День сурка. По традиции в этот день сурок Фил из Пенсильвании предсказывает, сколько ещё продлятся холода. Если выбравшись из норы, Фил не увидит свою тень, то скоро придёт весна. А если тень будет видна, то тепло придёт только через 6 недель. Давайте посмотрим предсказание Фила в прямом эфире!

По подсчётам климатологов, точность прогнозов Фила - всего 39%. Но это не мешает миллионам американцев быть его поклонниками.

Знаменитый Фил живёт в городе Панксатони (штат Пенсильвания). По версии местных жителей, грызуну уже 170 лет. Хотя зоологи уверяют, что сурки в неволе живут максимум 14 лет. Но жители Панксатони поддерживают легенду и заявляют, что долголетие Фила объясняется чудесным эликсиром, который ему дают члены Клуба сурка (да-да, такой существует!).

Традиции Дня сурка происходят из языческих поверий. Они попали в США из Германии вместе с первыми европейскими переселенцами (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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