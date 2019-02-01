Брат Ани Лорак рассказал о разводе певицы: «Она до последнего пыталась спасти свой брак»

Киевский суд 31 января официально развел Ани Лорак с ее мужем, турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Ни певица, ни ее экс-супруг не говорят о случившемся и не дают комментарии СМИ. О том, что происходит в семье артистки после развода, рассказал брат Ани Игорь Куек (настоящее имя звезды — Каролина Куек).

По словам родственника певицы, Ани до последнего пыталась спасти свой брак с Муратом. Она надеялась, что им удастся преодолеть все проблемы в отношениях. Но трещина между супругами оказалась настолько глубокой, что сохранить семью им не удалось.

- Она берегла, как могла. Это была ее жизнь, любовь. Она берегла брак до последнего, пыталась его держать до последнего, - рассказал Игорь в интервью украинскому телеканалу ТСН. - Была надежда, чтобы они жили в одной стране, не отдельно. То есть, это были какие-то проблемы, связанные с работой. Они затянулись и переросли в такую ситуацию, что невозможно существование семьи в разных странах.

Брат певицы дал понять, что Ани остро переживала измены Мурата, которые и стали причиной их расставания. Сейчас артистка немного успокоилась и стала менее болезненно реагировать на все происходящее.

- Я думаю, что основное переживание, кризис в прошлом. Это уже остатки. Она уже пережила самый пик, это уже такая, более формальная ситуация, - говорит Игорь Куек.

На вопрос: возможно ли, что певица все-таки рано или поздно простит мужа, и они снова будут вместе, Игорь категорически отвечает «нет».

- Мурат хотел что-то изменить на том этапе, когда это уже было невозможно, - говорит он.

Дочь Ани и Мурата, семилетняя София, сейчас живет вместе с мамой в России. Лорак не препятствует общению дочки с отцом — Мурат может видеться с девочкой, когда захочет. На новогодние каникулы Ани с Софией летали в Майами, вслед за ними в США приехал и Мурат, чтобы побыть вместе с наследницей. По словам брата артистки, София и дальше будет жить вместе с мамой, а папа будет ее навещать.

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- Здесь логично и понятно, с кем будет ребенок. То есть, по всем международным законам он остается с мамой. Без всяких "но", - подчеркнул Игорь. - Нет каких-то проблем с содержанием ребенка, с его желанием, или не желанием. Тут уже логично, что она мама, она ее воспитывает. Ани имеет возможность дать все, что нужно дочке для развития и воспитания.

Сейчас супругам осталось утрясти последние формальности и поделить совместно нажитое имущество. Судя по всему, Ани удалось наладить с Муратом отношения ради дочки, и раздел супруги проведут мирно.

- Каролина очень дружески относится к Мурату, по-человечески. У нее нет какой-то злости, - говорит брат звезды. - Наоборот она рада, что Мурат общается с дочкой, изъявляет такое желание. А все, что касается имущества, это их личные договоренности. Я думаю, все будет хорошо, они решат полюбовно.

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Напомним, Ани подала на развод с Муратом 4 декабря 2018 года. Скандал, случившийся в семье 40-летней Лорак, бурно обсуждался в СМИ. Сама же певица никак не комментировала новость о том, что ее мужа застали в одном из караоке-клубов Киева в объятиях светской тусовщицы. Папарацци сфотографировали их вместе в августе этого года, а многочисленные знакомые пары подтвердили: Мурат систематически изменял Ани, причем ходить налево он начал практически сразу после свадьбы. Пока Ани зарабатывала деньги для семьи, мотаясь по гастролям, Мурат жил в Киеве в свое удовольствие.

Певица и ее бывший избранник познакомились в 2005 году в одном из турецких отелей, в котором работал Налчаджиоглу. Любовь вспыхнула мгновенно – и Мурат отправился вслед за Ани в Киев. Пара сыграла свадьбу в 2009 году, а в 2011-м у супругов родилась дочь София. Главным источником доходов в семье всегда была Ани, и именно на ее деньги построен весь бизнес Мурата – он владеет в Киеве несколькими ресторанами.