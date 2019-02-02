Бой Сергей Ковалев - Элейдер Альварес 2 февраля 2019. Прямая трансляция боя за титул чемпиона мира по боксу по версии WBO

Сергей Ковалев и колумбиец Элейдер Альварес вновь сойдутся на ринге. Они проведут бой за чемпионский пояс по версии WBO снова - в августе в Атлантик-Сити Альварес отправил в технический нокаут Ковалева в 7 раунде. Теперь же - новая попытка россиянина добиться победы. По московскому времени это будет уже воскресенье, 3 февраля. Сайт KP.RU проведет онлайн-трансляцию поединка.

Статистика боксеров Сергей Ковалев - Элейдер Альварес

Элейдер Альварес провел за свою карьеру 24 поединка, во всех одержал победу. 12 раз его поединки завершились нокаутами. Сергей Ковалев провел 35 боев на профессиональном ринге, 33 раза побеждал, 28 раз - нокаутом, 3 раза проиграл и 1 раз была ничья.

Точное время начала боя Сергей Ковалев - Элейдер Альварес

Ковалев - Альварес - это главный бой вечера в Техасе. И он пройдет не ранее, чем в 8-00 по московскому времени 3 февраля. Из-за разницы в часовых поясах в Техасе в это время будет ровно полночь.

Трансляция боя Сергей Ковалев - Элейдер Альварес

Прямая трансляция Сергей Ковалев - Элейдер Альварес 3 февраля 2019 года состоится в прямом эфире канале "Матч ТВ" в 8:00 по московскому времени.