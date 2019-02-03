Итог боя Сергей Ковалев - Элейдер Альварес 2 февраля 2019: россиянин вернул себе чемпионский пояс, победив колумбийца

СЕГОДНЯ 09:51 2019-02-03T10:00:50+03:00

Поединок за звание лучшего по версии WBO прошел в Техасе

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В Техасе в ночь с 2 на 3 февраля прошел бой за звание чемпиона мира среди профессионалов по версии WBO. Россиянин Сергей Ковалев бился против колумбийца Элейдера Альвареса. 4 августа 2018 года южноамериканец лишил чемпионского пояса нашего боксера, отправив его в нокаут в седьмом раунде.

И, кажется, поражение Ковалева сослужило ему хорошую службу - он учел все ошибки и одержал победу по итогам 12 раундов. Все три судьи отдали победу российскому боксеру. Он - возвращает себе чемпионский пояс! Все судьи отдали победу Ковалёву — дважды 116:112 и 120:108.

Для колумбийца Альвареса это - первое поражение в профессиональной карьере.

У 33-летнего Сергея Ковалева теперь 33 победы, 28 - нокаутом, 1 ничья и 3 поражения. Статистика 34-летнего Альвареса скромней - 25 боев, 24 победы, 12 нокаутом и первое поражение.

Отметим, что на данный момент чемпионские пояса есть у трех россиян - помимо Ковалева это Дмитрий Бивол (WBA вес до 79,38 кг) и Артур Бетербиев (IBF вес до 79,38 кг).

ИСТОЧНИК KP.RU