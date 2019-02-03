2019-02-03T13:12:40+03:00
Происшествия

В Калужской области опрокинулся автобус с детьми - семь человек погибли

По последним данным, в результате ДТП погибли семь человек, в том числе четверо несовершеннолетних [онлайн-трансляция]
Дарья ИВАШКИНА
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По сведениям ведомства, после ДТП были госпитализированы 19 человекПо сведениям ведомства, после ДТП были госпитализированы 19 человекФото: ТАСС
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Стали известны подробности ДТП с автобусом, которое случилось в воскресенье утром, 3 февраля, в Калужской области. Так, по последним данным регионального главка МВД России, жертвами этой страшной аварии стали семь человек.

При этом в ведомстве уточнили, что среди погибших четверо детей и трое взрослых, передает ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в воскресенье утром, 3 февраля, ДТП случилось вблизи населенного пункта Извеково, расположенном в Бабынинском районе Калужской области. Как отмечалось, автобус, перевозивший детей, опрокинулся на бок.

В Калужской области опрокинулся автобус с детьми Фото: ТАСС

В Калужской области опрокинулся автобус с детьмиФото: ТАСС

Первоначально сообщалось о двух погибших и 16 пострадавших, затем же появилась информация о том, что число жертв аварии возросло до четырех. При этом в министерстве здравоохранения Калужской области уточнили данные о количестве тех пассажиров, которым потребовалась медицинская помощь: по сведениям ведомства, после ДТП были госпитализированы 19 человек - 18 детей и один взрослый, а остальные получили легкие травмы.

В Калужской области опрокинулся автобус с детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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