"Гонка ядерных вооружений уже началась". Как отреагировали западные СМИ на приостановку ДРСМД

Дональд Трамп начал процедуру выхода США из ДРСМД. В ответ Владимир Путин отдал приказ применять зеркальные меры и больше не предлагать американцам переговоры по разоружению. Эта тема стала одной из главных в мировых СМИ. Некоторые издания даже пишут о грядущей ядерной зиме. «Комсомолка» отобрала самые яркие цитаты из ведущих западных газет.

ПРЕЗИДЕНТ США СОВЕРШИЛ ОШИБКУ

«Трамп сыграл на руку Путину, отказавшись от Договора о ракетах средней и меньшей дальности», - с таким заголовком вышла статья в британском интернет-издании The Independent. «Позиция президента США не только опасная, но и тактически неумелая. Теперь Путин может представить Россию и США, как государства, в равной степени ответственные за провал важной сделки, подписанной в 1987 году».

НИКАКИХ ПЕРЕГОВОРОВ

The New York Times с тревогой пишет: «Путин дал жесткий ответ. Он заявил, что Россия будет создавать оружие, ранее запрещенное по договору. Также он сказал, что не намерен больше вести переговоры с США, связанные с контролем над ядерными вооружениями». Другую статью издание начинает с заголовка: «Добро пожаловать в новую эпоху ядерной нестабильности».

ГОНКА ВООРУЖЕНИЙ НАЧАЛАСЬ

«Владимир Путин готовится к собственной версии ядерной зимы», - пишет газета Daily News. «Американские чиновники годами обвиняли Россию в тайном создании крылатых ракет с радиусом действия, нарушающим договор. И вот российский лидер публично объявил о начале разработки новых ракет средней дальности».

ВО ВСЕМ ВИНОВАТ ПУТИН

«Трамп не уничтожал договор о РСМД. Это сделал Путин», - уверены в журнале Washington Examiner. «Россия грубо нарушала договор, по крайней мере, в течение последних трех лет. Поэтому администрация Трампа должна была выйти из ДРСМД. Но на самом деле вышла Россия. Несколько лет назад.

ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ

Британский таблоид Daily Express оригинальностью тоже не отличился. Там опубликовали статью под заголовком: «Третья мировая война: гонка ядерных вооружений уже началась, поскольку Россия нарушает ключевой ядерный договор».

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Ответ на ответ: почему США выходят из ракетного договора

Ожидаемый и все равно сенсационный выход США из договора по РСМД кажется лишенным логики. Особенно если учесть, что ему предшествовали не попытки решить какие-то проблемы и сохранить договор, а ультиматумы, выполнить которые невозможно заведомо. Объяснить такую стратегию тревогой о том, что ракетные программы третьих стран не подпадали под договор вряд ли возможно, никто даже попытки договориться не предпринял. (подробности)