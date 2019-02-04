2019-02-04T14:16:23+03:00
Звезды

«Настоящий качок!»: 71-летняя Татьяна Васильева жмет лежа 20 кг и хвастается мускулами

Актриса уверена, с помощью спорта и правильного питания может победить старость
Ольга АНТОНОВА
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Васильева занимается спортом ежедневноВасильева занимается спортом ежедневноФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Молодость у Татьяны Васильевой была как и у всех советских актрис бурная: застолья, гастроли, бессонные ночи на съемках. Но после того, как актрисе перевалило за пятый десяток она решила всерьез взяться за свою физическую форму. Пробовала разное: и в бассейн ходила, и бегала, но остановилась в итоге на занятиях в тренажерном зале. Сейчас звезде фильма «Самая обаятельная и привлекательная» 71 год, но в спортзале она может дать фору молодым. Васильева занимается спортом ежедневно, более того, наличие гантелей в номере или зала поблизости входит в ее гастрольный райдер. А на днях, звезда похвасталась тем, что жмем в положении лежа 20 кг.

"Сегодня сделала жим лежа. Гриф 20кг (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.). Моя личная маленькая победа!! Спасибо моему сегодняшнему тренеру Александру Романенко (мы с ним на фото)!! Чудо, а не тренировка. Теперь чувствую, что могу ВСЕ! Как говорится, вес взят", – подписала фото актриса, на которой она демонстрирует накачанные мускулы рук.

vasileva_vtgvasileva_vtg
Спасибо всем, кто писал и интересовался моим состоянием!
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Поклонники удивлены: такой возраст и такая отличная физическая форма.

"Какая молодец! Долго вы занимались? Результат просто супер!", "Татьяна Георгиевна!!!! Вы мой кумир!!!! Я вас обожаю!!! Вы супер женщина, "Только вперед! И с удовольствием! Молодчина!", "Ничего себе! Поздравляю!! Выглядите прекрасно", –порадовались за кумира фанаты.

Надо отметить, что так много времени проводит в спортзале звезда не просто так. Это позволяет ей в купальный сезон появляться на пляже в красивых бикини, некоторые фото в купальнике Васильева публиковала и в своем инстаграме.

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На фото Татьяна Васильева смело подставила тело солнцу: артистка, стоя по колено в воде, позирует в чёрном бикини. Причём актриса предпочитает купальники довольно смелых фасонов, открывающие максимум кожи и позволяющие равномерно загореть без следов от бретелек. Татьяна Григорьевна уже покрылась коричневым загаром, но, видимо, останавливаться на достигнутом не собирается и намерена взять от прекрасной средиземноморской погоды максимум. (подробности)

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В начале нулевых Васильева снова решила омолодиться. Правда, это чуть не стоило ей жизни. Простуженная артистка, не посоветовавшись с врачом, перед операцией приняла аспирин. А этого делать было нельзя, поскольку препарат сильно разжижает кровь. В итоге - сильная кровопотеря, Татьяну еле откачали. Зато из клиники актриса вышла с новым овалом лица (сделала круговую подтяжку) и гладкой кожей шеи и декольте. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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