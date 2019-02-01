Москвичи волнуются за зайцев, которые бегают по столичным дворам в поисках еды

В Сети появилась очередная тема для обсуждения. Зайцы! Вот о ком мы совсем забыли. А ведь они уже одурели от этой зимы. И несмотря на природную трусость, появляются в московских двориках белым днём. Есть фото.

У комментаторов, как всегда, куча версий. Одна из них такая. В городе действует преступная заячья группировка, которая специализируются на подъездных кошках. Русаки отжимают у них еду и всячески угрожают. Если котяра упирается, на помощь ушастым рэкетирам прибегают лисы. Они, в отличие от зайцев, являются активными переносчиками бешенства. И не гнушаются никакими методами.

Версия номер два. Зайцы заполонили Москву сразу после того, как в столичных трамваях и троллейбусах убрали турникеты. Проход освободился и русаки выкатываются через него целыми партиями. Особенно с появлением контролеров.

Третий вариант, который рассматривают москвичи. Наглость. Зайцы просто потеряли всякий стыд и не боятся даже собак. Ещё пару лет - и они буду заходить в кофейни, пивные и даже шаурмяшные.

Ну и, наконец, четвёртая версия. Самая скучная. Русак, угодивший на фото, на улице Чечулина оказался случайно. Просто бежал по краю леса, а тут дворняга навстречу. Ну и дал драпака в сторону жилого сектора.

Составитель Красной книги Москвы Борис Самойлов так, например, и считает.

- Ну какие кошки, ребята? - смеётся специалист. - Зайцы, если вы не забыли, травоядные. И им кошачьи харчи до фонаря. Ну да. Зима в этом году снежная. Но русаки и беляки от этого не страдают. Всегда найдут, чего пожевать.

По словам Самойлова, у животных, которые обитают в городе, чувство страха и инстинкт самосохранения, действительны, притуплены. Сказывается постоянное соседство с человеком. Попробуйте сфотографировать зайца где-нибудь в брянских лесах. Да он вас к себе на пушечный выстрел не подпустит.

Правда, обычно городские животные гуляют по городу ночью, - продолжает Самойлов. - Лисы, зайцы, куницы. Ничего удивительного. Особенно учитывая бешеную урбанизацию. Кого и, правда, нужно опасаться, так это лосей. В одном только «Лосином Острове» их 16. Они могут покалечить. Как, например, случилось четыре года назад. Лось ударил копытом мужчину. Правда, мужчина сам виноват. Начал совать животному в нос перчатку...

Зайцы, по крайней мере, безобидные. И бешенство, как мы уже сказали, не переносят.