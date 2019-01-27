Снегопад в Москве стал самым мощным за 68 лет
В Москве продолжают ликвидировать последствия снегопада, который синоптики уже назвали самым мощным за последние 68 лет. При месячной норме осадков в 42 мм, к шести часам утра 27 января в столице выпало 13 мм осадков.
«По предварительным расчетам, за неполные сутки в городе выпало более тридцати процентов месячной нормы осадков. Это данные базовой метеостанции на ВДНХ», - сообщает «Интерфакс» со ссылкой на столичное метеобюро.
Предыдущий рекорд был установлен 26 января 1999 года, когда выпало 9,1 мм снега.
Ожидается, что осадки продолжатся до утра понедельника. При этом в столице может выпасть до 20 мм снега, или половина месячной нормы. В воскресенье жителей Москвы ждет метель, ветренная погода, снег и температура воздуха от трех до пяти градусов со знаком минус.
Напомним, сайт kp.ru сообщил, что 26 января на столицу обрушился мощный снегопад. В городе выпало 10 мм осадков. С последствиями непогоды борются коммунальщики и 12 тысяч единиц техники. Обилие осадков спровоцировало многочисленнее аварии. На трассе М2 в различных столкновениях пострадали около ста машин. На дорогах фиксировали сильные пробки. Снегопад также вызвал перебои в работе столичных аэропортов, которым пришлось отменять и переносить некоторые рейсы.
Снежный буран в Москве.Снег будет идти 45 часов и выпадет почти половина месячной нормы осадков. Доставайте лопаты, не садитесь за руль. А лучше оставайтесь дома с кружкой горячего какао