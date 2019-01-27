Снегопад в Москве стал самым мощным за 68 лет

СЕГОДНЯ 08:23 2019-01-27T08:23:36+03:00

Сугробы в столице впервые за зиму могут вырасти до 50 сантиметров. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В Москве продолжают ликвидировать последствия снегопада, который синоптики уже назвали самым мощным за последние 68 лет. При месячной норме осадков в 42 мм, к шести часам утра 27 января в столице выпало 13 мм осадков.

«По предварительным расчетам, за неполные сутки в городе выпало более тридцати процентов месячной нормы осадков. Это данные базовой метеостанции на ВДНХ», - сообщает «Интерфакс» со ссылкой на столичное метеобюро.

Предыдущий рекорд был установлен 26 января 1999 года, когда выпало 9,1 мм снега.

Ожидается, что осадки продолжатся до утра понедельника. При этом в столице может выпасть до 20 мм снега, или половина месячной нормы. В воскресенье жителей Москвы ждет метель, ветренная погода, снег и температура воздуха от трех до пяти градусов со знаком минус.

Напомним, сайт kp.ru сообщил, что 26 января на столицу обрушился мощный снегопад. В городе выпало 10 мм осадков. С последствиями непогоды борются коммунальщики и 12 тысяч единиц техники. Обилие осадков спровоцировало многочисленнее аварии. На трассе М2 в различных столкновениях пострадали около ста машин. На дорогах фиксировали сильные пробки. Снегопад также вызвал перебои в работе столичных аэропортов, которым пришлось отменять и переносить некоторые рейсы.