Легкоатлет Ухов лишен золота Олимпиады-2012

Очередная серия допингового кошмара в российском спорте. 12 российских легкоатлетов признаны в нарушении антидопинговых правил во время Олимпиады-2012 в Лондоне и чемпионата мира 2013 года в Москве Самым известным из них является Иван Ухов. Он лишен золотой медали Олимпийских игр в Лондоне, завоеванной в прыжках в высоту.

Ранее Ухов был известен как атлет, на одном соревновании заявившийся в сектор в невменяемом состоянии, и видеоролик «пьяный прыгун» стал хитом интернета. Но наказали Ухова, конечно, не за это. Основанием для его дисквалификации стали данные доклада Ричарда Макларена, построенные на показаниях доктора Григория Родченкова. Спортивный арбитражный суд признал их достоверными и Иван Ухов был дисквалифицирован на 4 года, начиная с 1 февраля. Все его результаты, начиная с 16 июля 2012 года по 31 декабря 2015 года, признаны недействительными.

Иван Ухов - пьяный прыгун .Видеоролик стал хитом интернета.

Вместе с чемпионом виновными признаны 11 других спортсменов - Анна Булгакова, Светлана Школина, Иван Юшков, Татьяна Белобородова, Мария Беспалова, Гульфия Агафонова, Люкман Адамс, Вера Ганеева, Екатерина Галицкая, Юлия Кондакова, Татьяна Фирова. Не исключено, что через какое-то время последуют санкции и к другим российским атлетам.

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