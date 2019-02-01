Над перевалом Дятлова сбрасывали ступени межконтинентальных баллистических ракет

Напомним, зимой 1959 года в горах Северного Урала пропали девять туристов под руководством Игоря Дятлова. Через месяц спасатели обнаружили их разрезанную палатку. А в радиусе полутора километров от нее - пять замерзших тел. Трупы остальных нашли только в мае. Почти все туристы были разутые и полураздетые. У некоторых - смертельные травмы. До сих пор не разгадано, почему ребята убежали на лютый мороз и на свою погибель.

НАЧИНКА ВЫЗВАЛА ПАНИКУ

По мнению многих исследователей, авария ракеты с выбросом ядовитого горючего - наиболее вероятная причина гибели туристов. Она же объясняет и халатное расследование уголовного дела. Следователи словно прятали концы в воду.

На допросе в марте 1959 года отец Людмилы Дубининой, в те годы ответственный работник Свердловского совнархоза, показывал: «...слышал разговоры студентов Уральского политеха (УПИ), что бегство раздетых людей из палатки вызвано взрывом и большим излучением... а заявление зав. административным отделом обкома КПСС т. Ермаша, сделанное сестре погибшего т. Колеватовой, о том, что остальные не найденные сейчас 4 человека, могли прожить после смерти найденных не более 2 часов, заставляет думать, что вынужденное, внезапное бегство из палатки - вследствие взрыва снаряда и излучения вблизи горы 1079, начинка которого вынудила... бежать от нее дальше и, надо полагать, повлияла на жизнедеятельность людей, в частности, на зрение.

На детали, найденной рядом с перевалом руководителем Фонда памяти дятловцев Юрием Кунцевичем, сохранился серийный номер, по которому удалось установить вид ракетыФото: Алексей БУЛАТОВ

Свет снаряда 2 февраля около семи часов утра видели в г. Серове.… меня удивляет, почему не были закрыты туристические маршруты из г. Ивделя... Если снаряд отклонился и не попал на намечаемый полигон, по моему мнению, ведомство, выпустившее этот снаряд, должно выслать на место его падения и разрыва аэроразведку для выяснения, что там он мог натворить. ...Если аэроразведка была сделана, то можно предположить, что она подобрала остальных четырех человек. Изложенным здесь моим личным мнением я ни с кем не делился, считая это не подлежащим разглашению».

Из воспоминаний Сергея Согрина, который, будучи студентом УПИ, участвовал в поисках тел туристов. «В начале 70-х годов я познакомился на Памире с Иваном Богачевым, мастером спорта по альпинизму. Работал он в Москве в каком-то секретном НИИ. Вечером у костра на озере Искандер-Куль я рассказал ему историю Дятлова, на что он мне дословно ответил следующее: «Мы в те годы сбрасывали отработанные ступени ракетоносителей в безлюдные районы Северного Урала, и жертвой этого оказался Дятлов». Больше расспрашивать было нельзя, он работал, как тогда говорили, в «ящике».

Следователь Владимир Коротаев признавался журналистам в 2004 году: «Из дела, которое я вел, изъяты свидетельские показания манси Анямова и Самбинданова. Они говорили, что наблюдали над тайгой продолговатое тело, сзади которого вырывалось пламя…»

ДО УРАЛА НЕ ДОЛЕТЕЛА БЫ

Второго февраля 1959 года (в день гибели туристов) произошел запуск ракеты Р-5М с полигона Капустин Яр. Пуск закончился аварией. До недавнего времени место падения, причина и последствия аварии не были известны.

Мы обратились к историку ракетной отрасли Игорю Маринину с просьбой помочь в поиске информации. И вот что он ответил:

«По нашим данным, 2 февраля 1959 года ракета Р-5М пускалась из Капустина Яра в Астраханской области на расстояние 1167,2 км, при этом из-за преждевременного выключения двигателя и ненормальной работы наземной системы радиоуправления полетом случился недолет 280,7 км и боковое отклонение 24,3 км.

Таким образом эта Р-5М не могла попасть на Урал и по дальности, и по направлению. В другие дни часть пусков Р-5М, указанных в документах как пуски с Капустина Яра, были произведены с полигона Челкар возле поселка Макат (более 770 км от Капустина Яра, северо-восточная прибрежная зона Каспия. - Ред.) по программе ПРО. Но опять-таки все они были в направлении Аральска или Балхаша и ни один из них в сторону Урала. В конце 1957 года один пуск в сторону Балхаша был произведен с будущего Байконура. Из других мест (расположенных ближе к перевалу Дятлова) никакие ракеты в 1959 г. не запускались».

Эти обломки принадлежат МБР УР-100. Фото: Архив Шамиля Сабирова

ОТКУДА ДЕТАЛИ?

Недавно мы писали, что недалеко от места трагедии современные туристы находили обломки, похожие на части ракетных деталей. Мы сделали анализ одного из таких обломков в Институте металлургии и материаловедения имени Байкова и выяснили, что это алюминиево-марганцевый сплав с титановым покрытием, широко применяемый в авиационном и ракетном производстве.

Отправили фото обломка и результаты его анализа опять же экспертам. К письму приложили фотографии других находок. В частности, детали, похожей на самовар, которую обнаружила рядом с местом трагедии экспедиция фонда памяти группы Дятлова в 2013 году. На «самоваре» есть серийный номер - «15д9 -1-020 N109 21115д96 24-010 N109 211». А также фото детали, найденной в 2011 году охотником манси Олегом Самбиндаловым в болотистой тайге неподалеку от озера Турват. На странном обломке сохранилась надпись «заземление».

Ответ не заставил себя долго ждать.

«...Это фото обломков от МБР УР-100, которые запускались с Байконура в 1970-х годах.

«15Д96» - это двигательная установка РД-0234 первой ступени МБР 15А35 (УР-100Н УТТХ, другие названия SS-19 mod.3, «Стилет», по договору ОСВ-1 РС-18Б) разработки НПО машиностроения (главный конструктор В. Н. Челомей). Состоит из четырех двигателей 15Д95. Ракета начала испытываться в 1973 году с Байконура. Серийно производилась с 1974 года на заводе им. Хруничева (тогда филиал НПО машиностроения), а двигатель производился в Воронеже и в Перми. На боевом дежурстве с 1975 года. Ресурс продлен до 30 лет. В настоящее время снимается с вооружения».

Фото: Олег Самбиндалов

ПОСТСКРИПТУМ

Ну вот и все. Сейчас мы, пожалуй, окончательно выяснили, что найденные обломки не имеют никакого отношения к гибели группы Дятлова. А также пуск ракеты Р-5М в день гибели туристов тоже выпадает из подозрения.

Однако остается не ясным, какое «тело» видели над тайгой охотники манси и почему эти показания изъяли из дела.

Комментарий ветерана Байконура

«Я полез в служебные таблицы»

- Когда появилась ракетная версия трагедии на перевале, я полез в свои служебные таблицы, чтобы изучить этот вопрос, - вспоминает заслуженный испытатель космической техники, ветеран Байконура Николай Семенов, работавший на космодроме с 56-го года. - Официально могу вам сказать: в феврале 1959 года не было никаких пусков ракет. Ближайшие были 2 января и 17 марта. А даже если бы и был запуск, то части ракеты все равно не задели бы Северный Урал.

Записал Роман ЛЯЛИН.

КСТАТИ

Гептил не мог убить лыжников

Еще одна версия, связанная с аварией ракеты или сбросом ступени, предполагает, что дятловцы могли отравиться парами гептильного топлива. Известно, что гептил - высокотоксичное вещество и весьма опасно для человека.

Мы поговорили об этом с доктором биологических наук, профессором-биохимиком Львом Ягужинским, автором монографии по токсичности гептила.

- Гептил действительно опасное топливо, - сказал он. - Но я никогда не слышал, чтобы он убивал человека наповал или влиял на помутнение сознания. Наши исследования показали, что действие гептила накопительное. При частом контакте он может привести к онкологическим заболеваниям. Мы изучали здоровье сотен людей, работавших на производстве гептила. Они вдыхали пары этого топлива, но не задыхались, не впадали в панику, не теряли рассудка. Историю перевала Дятлова мы обсуждали на кафедре. Она показалась нам очень интересной с точки зрения возможного отравления химическими веществами. Но мы не нашли в этом деле ни одного признака, подтверждающего эту версию.

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