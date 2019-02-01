2019-02-01T20:29:44+03:00
Общество

Над перевалом Дятлова сбрасывали ступени межконтинентальных баллистических ракет

Мы узнали, откуда взялись странные железные обломки рядом с местом трагедии
Николай ВАРСЕГОВНаталья ВАРСЕГОВАkp.ru
Поделиться:
Фото: Фонд памяти группы ДятловаФото: Фонд памяти группы Дятлова
Изменить размер текста:

Напомним, зимой 1959 года в горах Северного Урала пропали девять туристов под руководством Игоря Дятлова. Через месяц спасатели обнаружили их разрезанную палатку. А в радиусе полутора километров от нее - пять замерзших тел. Трупы остальных нашли только в мае. Почти все туристы были разутые и полураздетые. У некоторых - смертельные травмы. До сих пор не разгадано, почему ребята убежали на лютый мороз и на свою погибель.

НАЧИНКА ВЫЗВАЛА ПАНИКУ

По мнению многих исследователей, авария ракеты с выбросом ядовитого горючего - наиболее вероятная причина гибели туристов. Она же объясняет и халатное расследование уголовного дела. Следователи словно прятали концы в воду.

На допросе в марте 1959 года отец Людмилы Дубининой, в те годы ответственный работник Свердловского совнархоза, показывал: «...слышал разговоры студентов Уральского политеха (УПИ), что бегство раздетых людей из палатки вызвано взрывом и большим излучением... а заявление зав. административным отделом обкома КПСС т. Ермаша, сделанное сестре погибшего т. Колеватовой, о том, что остальные не найденные сейчас 4 человека, могли прожить после смерти найденных не более 2 часов, заставляет думать, что вынужденное, внезапное бегство из палатки - вследствие взрыва снаряда и излучения вблизи горы 1079, начинка которого вынудила... бежать от нее дальше и, надо полагать, повлияла на жизнедеятельность людей, в частности, на зрение.

На детали, найденной рядом с перевалом руководителем Фонда памяти дятловцев Юрием Кунцевичем, сохранился серийный номер, по которому удалось установить вид ракеты Фото: Алексей БУЛАТОВ

На детали, найденной рядом с перевалом руководителем Фонда памяти дятловцев Юрием Кунцевичем, сохранился серийный номер, по которому удалось установить вид ракетыФото: Алексей БУЛАТОВ

Свет снаряда 2 февраля около семи часов утра видели в г. Серове.… меня удивляет, почему не были закрыты туристические маршруты из г. Ивделя... Если снаряд отклонился и не попал на намечаемый полигон, по моему мнению, ведомство, выпустившее этот снаряд, должно выслать на место его падения и разрыва аэроразведку для выяснения, что там он мог натворить. ...Если аэроразведка была сделана, то можно предположить, что она подобрала остальных четырех человек. Изложенным здесь моим личным мнением я ни с кем не делился, считая это не подлежащим разглашению».

Из воспоминаний Сергея Согрина, который, будучи студентом УПИ, участвовал в поисках тел туристов. «В начале 70-х годов я познакомился на Памире с Иваном Богачевым, мастером спорта по альпинизму. Работал он в Москве в каком-то секретном НИИ. Вечером у костра на озере Искандер-Куль я рассказал ему историю Дятлова, на что он мне дословно ответил следующее: «Мы в те годы сбрасывали отработанные ступени ракетоносителей в безлюдные районы Северного Урала, и жертвой этого оказался Дятлов». Больше расспрашивать было нельзя, он работал, как тогда говорили, в «ящике».

Следователь Владимир Коротаев признавался журналистам в 2004 году: «Из дела, которое я вел, изъяты свидетельские показания манси Анямова и Самбинданова. Они говорили, что наблюдали над тайгой продолговатое тело, сзади которого вырывалось пламя…»

ДО УРАЛА НЕ ДОЛЕТЕЛА БЫ

Второго февраля 1959 года (в день гибели туристов) произошел запуск ракеты Р-5М с полигона Капустин Яр. Пуск закончился аварией. До недавнего времени место падения, причина и последствия аварии не были известны.

Мы обратились к историку ракетной отрасли Игорю Маринину с просьбой помочь в поиске информации. И вот что он ответил:

«По нашим данным, 2 февраля 1959 года ракета Р-5М пускалась из Капустина Яра в Астраханской области на расстояние 1167,2 км, при этом из-за преждевременного выключения двигателя и ненормальной работы наземной системы радиоуправления полетом случился недолет 280,7 км и боковое отклонение 24,3 км.

Таким образом эта Р-5М не могла попасть на Урал и по дальности, и по направлению. В другие дни часть пусков Р-5М, указанных в документах как пуски с Капустина Яра, были произведены с полигона Челкар возле поселка Макат (более 770 км от Капустина Яра, северо-восточная прибрежная зона Каспия. - Ред.) по программе ПРО. Но опять-таки все они были в направлении Аральска или Балхаша и ни один из них в сторону Урала. В конце 1957 года один пуск в сторону Балхаша был произведен с будущего Байконура. Из других мест (расположенных ближе к перевалу Дятлова) никакие ракеты в 1959 г. не запускались».

Эти обломки принадлежат МБР УР-100. Фото: Архив Шамиля Сабирова

Эти обломки принадлежат МБР УР-100. Фото: Архив Шамиля Сабирова

ОТКУДА ДЕТАЛИ?

Недавно мы писали, что недалеко от места трагедии современные туристы находили обломки, похожие на части ракетных деталей. Мы сделали анализ одного из таких обломков в Институте металлургии и материаловедения имени Байкова и выяснили, что это алюминиево-марганцевый сплав с титановым покрытием, широко применяемый в авиационном и ракетном производстве.

Отправили фото обломка и результаты его анализа опять же экспертам. К письму приложили фотографии других находок. В частности, детали, похожей на самовар, которую обнаружила рядом с местом трагедии экспедиция фонда памяти группы Дятлова в 2013 году. На «самоваре» есть серийный номер - «15д9 -1-020 N109 21115д96 24-010 N109 211». А также фото детали, найденной в 2011 году охотником манси Олегом Самбиндаловым в болотистой тайге неподалеку от озера Турват. На странном обломке сохранилась надпись «заземление».

Ответ не заставил себя долго ждать.

«...Это фото обломков от МБР УР-100, которые запускались с Байконура в 1970-х годах.

«15Д96» - это двигательная установка РД-0234 первой ступени МБР 15А35 (УР-100Н УТТХ, другие названия SS-19 mod.3, «Стилет», по договору ОСВ-1 РС-18Б) разработки НПО машиностроения (главный конструктор В. Н. Челомей). Состоит из четырех двигателей 15Д95. Ракета начала испытываться в 1973 году с Байконура. Серийно производилась с 1974 года на заводе им. Хруничева (тогда филиал НПО машиностроения), а двигатель производился в Воронеже и в Перми. На боевом дежурстве с 1975 года. Ресурс продлен до 30 лет. В настоящее время снимается с вооружения».

Фото: Олег Самбиндалов

Фото: Олег Самбиндалов

ПОСТСКРИПТУМ

Ну вот и все. Сейчас мы, пожалуй, окончательно выяснили, что найденные обломки не имеют никакого отношения к гибели группы Дятлова. А также пуск ракеты Р-5М в день гибели туристов тоже выпадает из подозрения.

Однако остается не ясным, какое «тело» видели над тайгой охотники манси и почему эти показания изъяли из дела.

Комментарий ветерана Байконура

«Я полез в служебные таблицы»

- Когда появилась ракетная версия трагедии на перевале, я полез в свои служебные таблицы, чтобы изучить этот вопрос, - вспоминает заслуженный испытатель космической техники, ветеран Байконура Николай Семенов, работавший на космодроме с 56-го года. - Официально могу вам сказать: в феврале 1959 года не было никаких пусков ракет. Ближайшие были 2 января и 17 марта. А даже если бы и был запуск, то части ракеты все равно не задели бы Северный Урал.

Записал Роман ЛЯЛИН.

КСТАТИ

Гептил не мог убить лыжников

Еще одна версия, связанная с аварией ракеты или сбросом ступени, предполагает, что дятловцы могли отравиться парами гептильного топлива. Известно, что гептил - высокотоксичное вещество и весьма опасно для человека.

Мы поговорили об этом с доктором биологических наук, профессором-биохимиком Львом Ягужинским, автором монографии по токсичности гептила.

- Гептил действительно опасное топливо, - сказал он. - Но я никогда не слышал, чтобы он убивал человека наповал или влиял на помутнение сознания. Наши исследования показали, что действие гептила накопительное. При частом контакте он может привести к онкологическим заболеваниям. Мы изучали здоровье сотен людей, работавших на производстве гептила. Они вдыхали пары этого топлива, но не задыхались, не впадали в панику, не теряли рассудка. Историю перевала Дятлова мы обсуждали на кафедре. Она показалась нам очень интересной с точки зрения возможного отравления химическими веществами. Но мы не нашли в этом деле ни одного признака, подтверждающего эту версию.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Генпрокуратура проведет расследование громкой трагедии

Напомним, зимой 1959 года в горах Северного Урала пропали девять туристов под руководством Игоря Дятлова. Через месяц спасатели обнаружили их разрезанную палатку. А в радиусе полутора километров от нее - пять замерзших тел. Трупы остальных нашли только в мае. Почти все туристы были разутые и полураздетые. У некоторых - смертельные травмы. До сих пор не разгадано, почему ребята убежали на лютый мороз и на свою погибель (подробности).

КСТАТИ

«Комсомолка» и РЕН-ТВ разгадывают тайну перевала Дятлова

В день 60-летия со дня трагедии смотрите на РЕН ТВ новый документальный фильм

Невероятно, но и спустя 60 лет тайна перевала Дятлова не только не раскрыта, а подбрасывает новые головоломки! Скандальную сенсацию принесло вскрытие могилы и эксгумация самого загадочного участника похода – Семёна Золотарёва (подробности).

ЕЩЕ

В 60-летнюю годовщину гибели тургруппы Дятлова в Екатеринбурге озвучат новые версии трагедии

Исследователи загадочного инцидента соберутся в столице Урала на конференцию, посвященную событиям, случившемся на севере Свердловской области 2 февраля 1959 года (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В деле группы Дятлова появляются новые загадки

Зимой 1959 года в горах Северного Урала исчезли девять туристов. Через месяц после начала поисков спасатели нашли разрезанную палатку. А в радиусе полутора километров от нее - пять замерзших тел. Остальных разыскали только в мае. Почти все туристы были полураздеты. У некоторых смертельные травмы. До сих пор не ясно, почему ребята убежали на лютый мороз и на свою погибель (подробности)

Новая тайна перевала Дятлова: уральские прокуроры знали о гибели туристов еще до начала поисков пропавшей группы?

Зимой 1959 года в горах Северного Урала исчезли девять туристов. Но, похоже, прокуроры знали об их смерти...

Тогда, в прошлом веке, через месяц после начала поисков спасатели нашли разрезанную палатку. А в радиусе полутора километров от нее - пять замерзших тел. Остальных разыскали только в мае. Почти все туристы были полураздеты. У некоторых - смертельные травмы. До сих пор не ясно, почему ребята убежали на лютый мороз и на свою погибель (подробности)

«Комсомолка» рекомендует: DVD «Перевал Дятлова. Конец истории?» и электронную книгу «Кто прячет правду о гибели группы Дятлова» в интернет-магазине shop.kp.ru.

DVD «Перевал Дятлова. Конец истории?»

DVD «Перевал Дятлова. Конец истории?»

16+ АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Перевал Дятлова»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новая тайна перевала Дятлова: уральские прокуроры знали о гибели туристов еще до начала поисков пропавшей группы?
«Комсомолка», продолжая свое расследование, наткнулась на сенсационные документы, которые говорят о том, что уголовное дело о трагедии было сфальсифицировано [фото, видео]
Мог ли НЛО погубить туристов на перевале Дятлова
Загадочная гибель лыжников на севере Свердловской области, случившаяся 58 лет назад, заставила нашу корреспондентку изучить еще одно странное событие, произошедшее во времена строительства БАМа [инфографика]
Новости 24
В Кабо-Верде задержали 11 российских моряков
Захарова: Москва оставляет за собой право на ответные меры в связи с выходом США из ДРСМД
Назван богатейший человек в истории
В Белом доме заявили, что РФ предлагала США совместно выйти из ДРСМД
Тимошенко и Гриценко сообщили о том, что их преследуют должностные лица из госорганов
Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал 12 российских легкоатлетов за допинг
Аспиранта мехмата МГУ задержали по подозрению в изготовлении взрывчатки
Госдума: если США собираются выходить из договоренностей, Москве нельзя впадать в гонку вооружений
Госдума планирует увеличить штрафы для уклонистов
Украина оценила ущерб от «российской блокады» Азовского моря
Родители все чаще ищут увлечения для детей в интернете
В Подмосковье можно рассчитать плат у за вывоз мусора в режиме онлайн
Суд в Москве арестовал седьмого фигуранта «дела Арашуковых»
В ответ на разрыв договора РСМД Россия может выйти из соглашения СНВ-3
В Москве объявили желтый уровень опасности из-за тумана
Туристы застряли вниз головой на одном из самых страшных аттракционов мира
Трамп заявил, что США подготовят военный ответ на «нарушение» Россией ДРСМД
"Мы обязательно будем реагировать, не вступая в то же время в гонку вооружений": В Совфеде отреагировали на выход США из ДРСМД
Трамп: хорошие отношения США и РФ - «фантастически хорошая вещь» для обеих стран и всего мира
Трамп: США со 2 февраля приостанавливают участие в ДРСМД
Экипаж захваченного самолета «Сургут — Москва» награжден медалью
Голикова поручила проверить психоневрологические интернаты
Эксперт: «Руководство Apple вняло голосу разума»
Книга с произведениями Довлатова пополнила список запрещенных на Украине изданий
Сенатор Морозов ответил обвинившему его в трусости депутату Верховной раду
Сенатор Кори Букер объявил о намерении баллотироваться в президенты США