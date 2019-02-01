У задержанной в США актрисы Ирины Усок отобрали дочь

Генконсул России в Нью-Йорке посетил задержанную актрису Ирину Усок. Ей предъявлено обвинение в препятствовании праву на опеку. Известно, что дочь задержанной в США россиянки передана сестре предполагаемого отца девочки, сообщил представитель Генконсульства России.

Актрису в тюрьме посетил генконсул Сергей Овсянников. "Дипломаты генконсульства неоднократно посещали Усок, присутствовали на заседании суда по рассмотрению ее дела", - говорится в сообщении генконсульства в Facebook. Отмечается, что она нередко сама звонит в генконсульство и "не теряет надежды на возвращение в Россию".

Как стало известно, ордер на ее арест был оформлен полицейским департаментом города Томс Ривер (штат Нью-Джерси). До 31 января россиянка находилась в тюрьме Rikers Island Prison Complex в Нью-Йорке, после чего была переведена в исправительное учреждение Ocean County Jail (шт.ат Нью-Джерси), расположенное в 110 км от Нью-Йорка.

"Дочь Ирины Усок имеет также и российское гражданство, которое было ранее оформлено ее матерью в Генконсульстве России в Нью-Йорке. Следует особо подчеркнуть, что, по словам Усок, отец не был вписан в свидетельство о рождении ребенка", - говорится в официальном комментарии Генконсульства России.

"Произошла неприятная ситуация, связанная с ее личной, семейной проблемой. К помощи подключились мы и посольство, - цитирует Русская служба Би-би-си сообщение пресс-службы театра "Содружество актеров Таганки", где служит артистка. - Ее ребенок - гражданка США, видимо, ситуация произошла из-за этого".

Задержание актрисы связано с заявлением отца ее ребенка о похищении. Российский актер Денис Муляр в интервью телеканалу "Звезда" заявил, что "Ирина не так давно родила".

В свою очередь, знакомая Ирины Усок, модель и актриса Закия Набиева рассказала, что Усок задержали по возвращении из Москвы. "Это связано с вывозом ею ребенка из страны. Было первое слушание в Манхэттене, чем закончилось, не знаю", - цитирует Набиеву РБК.

Известно, что избранником Ирины стал индус. "Я недавно встретила любовь всей своей жизни. Этот человек индус. Живет в Нью-Йорке. Я познакомилась с ним два года назад, и он просто перевернул все мое мироощущение", - так три года назад актриса описывала отношения с избранником.

Для театра, в котором служит Ирина, произошедшее стало полной неожиданностью. 2 февраля Усок должна была играть в спектакле "Королевство кривых зеркал". "Театр будет всячески помогать Ирине Усок, потому что она замечательная актриса, хороший человек и замечательная мать. Двухлетняя дочка всегда была с ней, она ее не оставляла, не бросала. Как мать может украсть своего ребенка? Мы в театре этого не понимаем", - цитирует портал Москва 24 директора театра "Содружества актеров Таганки" Наталью Ольшанскую.

По ее словам, театру неизвестно, что именно произошло в семье Усок. До новости об аресте все было хорошо, и ничто не предвещало беды. "В Россию она приехала спокойно с дочкой", - отметила Ольшанская.

Еще одна коллега Ирины - актриса Виктория Радунская - пояснила, что Усок покинула Россию "по каким-то личным делам". Она уточнила, что Ирина должна была вернуться в Россию предположительно в конце января.

В свою очередь, специалист по международному праву Мария Ярмуш пояснила, что, согласно американскому законодательству, взять двухлетнего ребенка и увезти его в Россию - достаточно для того, чтобы отец обратился в ФБР. "Написал, что ребенка мать похитила. Тогда возбуждается уголовное дело. Она становится разыскиваемой персоной", - уточнила адвокат.

По ее оценке, тот факт, что Усок вернула ребенка, может рассматриваться как смягчающее обстоятельство. "Думаю, ее сейчас выпустят под залог, но суд будет рассматривать причины ее отъезда, действительно ли отец не знал, что она намерена уехать с дочкой, запрещал ли он ей увозить ребенка", - уточнила специалист.

Она добавила, что Усок грозит от двух до трех лет тюрьмы."Но так как она уехала и вернулась, то в таком случае могут дать и условный срок. При этом опеку отдадут отцу, дочку она будет посещать только в присутствии социального работника несколько часов в неделю. Ее также могут отправить на психологическое обследование. Только при положительной оценке от специалистов ей позволят видеться с ребенком и забирать к себе, но только не в Россию", - подчеркнула Ярмуш.

Ирина Усок родилась в 1976 году в Таганроге. В 1996 году поступила в школу-студию имени В.И. Немировича-Данченко при МХАТ имени А.П. Чехова, ректором тогда был Олег Табаков. В 2000 году окончила обучение. Согласно информации театра "Содружество актеров Таганки", Усок играла в спектаклях "Про Федота-стрельца, удалого молодца" и "Невеста для банкира". Кроме того, Усок снималась в телесериалах "Мур есть мур", "Даша Васильева. Любительница частного сыска", "Дети Ванюхина" и "Прокуратура".