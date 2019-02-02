Лишившийся мужского органа Шура разоткровенничался о своем алкоголизме

Певец Шура (Александр Медведев) после сообщений о том, что у него серьезные проблемы с алкоголем, решил расставить все точки над i. Исполнитель, популярный в 90-х годах, довольно едко ответил сплетникам.

"Свободной прессе привет от запившего Шуры! Оказалось, какая-то фанатка нашла меня в клинике, забила тревогу, спасать надо типа меня, а то я спиваюсь. Хоть бы удосужились зайти в мой Инстраграм, а там четко видно, как я каждый день «спиваюсь»", - начал гневную отповедь исполнитель хитов "Твори добро", "Отшумели летние дожди" и "Холодная луна".

По его словам, шесть дней назад у него состоялся сольный концерт в Москве. Именно там был артист, а не в больнице, как утверждали злопыхатели. "Собрал три тысячи человек! Видимо, на носилках меня туда приносили", - посмеялся Шура.

При этом артист был откровенен: "И про больницу я никогда не скрывал - да, раз в полгода я чищу свои сосуды, не чураюсь кодировки, по полгода не употребляю алкоголь! Так зачем пугать людей, что меня надо спасать?!? Вы себя лучше спасите! Лечите голову, господа «журналисты», если нужна помощь, и вас вылечим!", - сказал, как отрезал певец.

shuramedvedev Шура раз в полгода чистит сосуды, не чурается артист и кодировки

Он также не стал отрицать,что в настоящее время у него идут суды по квартире. "Но это же не повод спиваться!", - негодует знаменитость.

"Лично у меня жизнь кипит! Кстати, скоро снова меня можно будет встретить в клинике - на этот раз буду делать новые зубы! Вопросы есть, спрашивайте сначала у первоисточника, а уж потом публикуйте...", - дал совет светским хроникерам Шура.

Отметим, что одно время Шура был очень популярен. Но на пике славы пропал из поля зрения журналистов и поклонников. Недавно стало известно, что у него обнаружили онкологическое заболевание. По словам эксцентричного исполнителя, рак нашли довольно поздно.

"Все оказалось очень экстренно. У меня были метастазы. Уже было очень плохо все", - отметил артист. Через неделю после встречи с онкологом популярный певец лежал на операционном столе в Одинцовском военном госпитале. "Мне отрезали одно яичко. Ладно, значит, нужно это пройти и жить дальше. Только вера в Бога помогла выстоять", - пояснил Шура.

Шура исчез на пике популярности.Причиной стало онкологическое заболевание певца

Исполнитель перенес несколько тяжелых курсов химиотерапии, после которых "ему жить не хотелось". Но сейчас певиц исцелился. "Я уже семь лет регулярно проверяюсь", - рассказал артист в интервью Лере Кудрявцевой в программе "Секрет на миллион".

Шура ошарашил телеведущую и тем, что, несмотря на рак, не сразу смог отказаться от наркотиков и алкоголя. "Я лежу в больнице, в одну руку поставлена капельница с лекарством от онкологии, в другую - от наркозависимости. И однажды я сорвался - коньячку хряпнул. И хорошо так хряпнул. После этого даже пытался сбежать из больницы, но меня остановили".