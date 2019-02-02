2019-02-02T16:53:07+03:00
Происшествия

В Подмосковье два добермана покусали женщину и едва не загрызли ее маленького йорка

Владелицей больших собак оказалась сотрудница кинологической службы местного отдела полиции [видео]
Семен ЕЛЕНИН
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Это не первый случай, когда доберманы нападали на соседских собакЭто не первый случай, когда доберманы нападали на соседских собак
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Подмосковная полиция проводит доследственную проверку по факту нападения собак на жительницу Серпухова.

27 января Александр и Наталья Кондратьевы вышли во двор прогуляться с годовалым сыном и питомцем - йорширкским терьером Мартишей. Уже подходили к дому, когда у подъезда тормознула иномарка. Из неё вышли соседи, Георгий и Наталья Кузнецовы, и последовали в подъезд. Мужчина едва распахнул двери своей квартиры, как оттуда наперегонки выскочили их собаки - два добермана и два кокер-спаниеля. По словам Кондратьевых, так их обычно Кузнецовы и выгуливали - просто отпуская побегать во двор без намордников и поводков.

Самое интересное, что владелица доберманов Наталья Кузнецова служит в полиции Фото: Личный Архив

Самое интересное, что владелица доберманов Наталья Кузнецова служит в полицииФото: Личный Архив

- Большие собаки тут же набросились на нашего йорка и стали буквально рвать его на части, - рассказал корреспонденту «Комсомольской Правды» Александр Кондратьев. - Я закрыл от псов нашего ребенка, а жена попыталась оттащить от нашей Мартиши этих двух доберманов.

Доберманов выпускают без поводков и намордников.

Кузнецовы опомнились не сразу, но оттащили своих собак. А их соседи рванули с окровавленным питомцем в ветклинику. Местным докторам Айболитам пришлось зашивать рваные раны в нескольких местах. Также у бедолаги оказалась сломана ключица. Потому уже повезли в больницу отважную хозяйку - с покусами на руках. Повреждения зафиксировали.

- Поначалу Кузнецовы пообещали возместить наши расходы на ветклинику и моральный ущерб (жене еще и одежды собаки клыками порвали), но потом пропали, - говорит Кондратьев.

Следы укусов Фото: Личный архив

Следы укусовФото: Личный архив

После этого супруги решили писать заявления в полицию.

Самое интересное, что владелица доберманов Наталья Кузнецова тоже служит в полиции. Она -сотрудница кинологической службы ОМВД Серпухова. И муж ее, как выяснилось, личность в городе небезызвестная. Он когда-то также служил в полиции, но был уволен после громкого дела…

Летом 2018 года в Серпухове пропала 5-летняя Вайда. Позже ее тело обнаружили в спортивной сумке в кустах недалеко от двора, где она жила. По горячим следам задержали соседа, 27-летнего Александра Семина. В его квартире нашли вещи девочки. По версии следствия, Семин завел Вайду в свою квартиру, изнасиловал ее и задушил. Потом стало известно, что остановить педофила могли еще за год до трагедии. Тогда на Семина в полицию пожаловались местные жители - одинокий мужик подошел к девочкам-школьницам и снял перед ними штаны. Однако местный участковый, Георгий Кузнецов, не стал возбуждать против извращенца уголовное дело. После убийства Вайды и проверки Следственного комитета Кузнецова из органов уволили. Сейчас он фигурант уголовного дела по статье «превышение должностных полномочий»…

Большие собаки набросились на йорка и стали буквально рвать его на части Фото: Личный архив

Большие собаки набросились на йорка и стали буквально рвать его на частиФото: Личный архив

- В полицию действительно поступило заявление от жительницы Серпухова о том, что ее покусали собаки, - подтвердили «КП» в пресс-службе ГУ МВД по Московской области. - Установлено, что указанные животные принадлежат инспектору кинологической службы ОМВД Серпуховское. Проводится проверка, до итогам которой будет вынесено процессуальное решение.

Впрочем, максимум, что сейчас грозит владельцам агрессивных собак - «административка». В «Законе о благоустройстве Московской области» указано, что за вывод собак в общественные места (а двор это общественное место) без поводка и намордника хозяевам животного светит штраф от 100 до 2000 рублей. А если «нарушение правил содержания животных в городах и других населенных пунктах повлекло причинение вреда здоровью или имуществу жителей» - штраф от 2000 до 5000 рублей.

По словам Александра Кондратьева, соседи частенько выпускают своих собак во двор без поводков и намордников - он передал в редакцию «КП» видео одной из таких прогулок.

- До этого тоже были случаи, когда они нападали на соседских собак, - утверждает Кондратьев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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